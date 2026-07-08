Недопустимо: Съдия Атанаска Дишева за пътуванията на Атанасова и Русинова с Пеевски и Еврото (ВИДЕО)

Недопустимо. Така в предаването Студио Actualno съдия Атанаска Дишева, член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, определи пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова с Делян Пеевски до Дубай и на шефката на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова в една кола с лобиста Петър Петров Еврото до Македония. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не отстрани от длъжност Русинова, а поиска от нея писмено становище по искането за нейното отстраняване, но без да посочи срок, в който Русинова да го представи: “За съжаление тези два случая, за които споменахте, боя се, че са само отделни случаи. Те показват като че ли един модел на поведение, който се наложи като приемлив.

Допустими ли са подобни контакти

Дори в настоящия момент гласовете “за“ и “против“ някакво санкциониране на тази ситуация са изглежда еднакво тежки. Няма съмнение за мен, че подобни контакти не би следвало да бъдат допускани от лица на висши публични длъжности. Още: Освобождаване на Атанасова от Конституционния съд? Правосъдният министър е с вързани ръце И за двата случая говоря. Доколкото вече много беше тиражиран този въпрос, нищо ново няма да кажа, но ще повторя съвсем накратко. Лицата, които заемат публични длъжности образно казано се отричат от част от личната си свобода. В смисъл, че те се съгласяват априори с това, че интересът към техните личности, включително и към елементи от личния им живот би бил засилен точно поради позицията, която заемат, качествотата, които имат и властовите им правомощия с оглед на длъжността, която заемат. Още: Някой в МВР лъже за Пеевски и Атанасова: Разкрития на бившия министър Емил Дечев

По-засилен обществен надзор

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И в този смисъл има произнасяния и на Европейския съд по правата на човека, и на нашия Конституционен съд, разбира се и на Върховния касационен съд, и на съдилищата надолу в йерархията. Които са в смисъл, че лицата, заемащи публични държавни длъжности би трябвало да търпят в по-голяма степен ограничения на техните лични права, включително и на правото им на личен живот. Те подлежат на по-засилен обществен надзор. Още: Може ли Пеевски и Атанасова да се сдобият с обвинения заради Дубай? Говори Велислав Величков (ВИДЕО)

Иначе няма съмнение, че подобно поведение аз лично считам за недопустимо и не би следвало да бъде приемано в реда на нещата. Включително под предлог, че това е въпрос на нечий личен живот. Но когато определени лични отношения създават възможност, вероятност за засягане на властовите правомощия на определени лица, това вече излиза извън кръга на защитените по Конситуция права. Говорим тук, разбира се, за правото на обществото на достъп до информация. Обсъждат се публично хипотези, при които и в двата случая би могло да има повлияване на решения в кръга на съответните властови правомощия на поне едно от лицата в резултат на тези лични контакти.“ Още: Румен Миланов: Пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанова показват косвени връзки в държавното управление

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