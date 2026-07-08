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Транспортираха две деца за трансплантации в Германия

08 юли 2026, 23:17 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Транспортираха две деца за трансплантации в Германия

Мисия трансплантация на деца в чужбина. Военен самолет "Спартан" транспортира две деца за животоспасяващи операциии в Германия. Заради изключително тежкото им състояние от Здравната каса са организирали лечението им в чужбина само за два дни.

12-годишно момиче със симптоми на левкимия постъпва в Детската онкохематолгия на ИСУЛ преди месец. Лекарите поставят рядка диагноза - придобита форма на пластична анемия. Най-доброто лечение е трансплантация на стволови клетки от фамилен донор.

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"Това дете няма такъв при изследванията, които направихме. И всички последавщи терапии и послеедващиите варианти за транспланатация изискват по-специална подготовка.Трябва максимално бързо да се дйества, за да не настъпят живото застрашаващи усложения", обясни пред БНТ доц. Боряна Аврамова началник на клиника по детска онкохематолгия УМБАЛ 'Царица Йоанна - ИСУЛ".

У нас лекарите имат малко опит в лечението на болестта. Шансът да се намери подходящ донор извън семейството е минимален. Затова детето е насочено към трансплантационен център в Германия.

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Tази сутрин военен самолет "Спартан" транспортира момичето до Германия. "Имаше опасност от спонтанни кръвоизливи. По тази причина самолетът трябваше да лети по-ниско", обясни д-р Благомир Здравков, координатор по авиационна медицина.

Лошите атмосферни условия са усложнили работата на пилотите. "Ние летим доста по-ниско. Предизвикателство от гледна точка на разхода на гориво, понеже на по-малка височина самолетът изразходва по-голямо количество гориво, което пък от друга гледна точка повишава масата на самолета и влошава пърформанса му. Първо е безопасноста на полета, второто е безопасността на пациента и трябва да се балансира между тези двете неща", разказа капитан Дичко Узунов, командир на екопажа, авиобаза "Враждебна".

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Това е втората медицинска мисия на "Спартана" в рамките на два дни. Вчера той е летял до Германия отнво, за да транспортира 16-годишно момиче, кето е имало нужда от чернодробна трансплантация. Утре "Спартанът" ще лети до Италия да транспотира бебе за чернодробна трансплантация.

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Германия Спартан Лечение мисии анемия
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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