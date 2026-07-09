Подкрепата за Украйна, европейската сигурност и руската заплаха: Какво реши НАТО на срещата на върха в Анкара?

Лидерите на държавите-членки на Организацията на Северноатлантическия договор изразиха непоколебимата си подкрепа за Украйна. Те обещаха да предоставят значително финансиране за помощ в областта на сигурността на Украйна през тази и следващата година. Това беше посочено в декларацията на държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на НАТО след срещата на върха в Анкара. По-специално, както отбелязват лидерите на страните от Алианса, Украйна допринася за трансатлантическата сигурност и съюзниците остават единни в непоколебимата си подкрепа за Украйна в защита на нейната свобода, суверенитет и териториална цялост.

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Същевременно се отбелязва, че европейските съюзници и Канада понастоящем финансират по-голямата част от помощта за сигурност на Украйна чрез двустранни и многостранни механизми. Както подчертават съюзниците, тази „подкрепа трябва да бъде справедлива, предвидима и устойчива в дългосрочен план“. „Съюзниците се ангажират да предоставят 70 милиарда евро военно оборудване, помощ и обучение на Украйна до 2026 г. и потвърждават суверенните си задължения да поддържат поне еквивалентно ниво през 2027 г.“, се казва в декларацията.

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В тази връзка съюзниците приветстват решението на Европейския съюз да предостави на Украйна финансиране за периода 2026-2027 г. като част от заем от 90 милиарда евро в подкрепа на Украйна.

Русия представлява дългосрочна заплаха за Алианса

Както лидерите на НАТО подчертаха в заключителната си декларация, Русия представлява дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност и стабилност. В светлината на това държавите-членки на Алианса ще продължат да изпълняват ангажиментите за увеличаване на разходите за отбрана, поети на срещата на върха миналата година. „През 2025 г. европейските членове на Алианса и Канада увеличиха инвестициите си в основни отбранителни нужди с над 139 милиарда долара. Нашите инвестиции осигуряват необходимите на Алианса възможности, като същевременно укрепват нашата индустриална база и устойчивост“, се казва в декларацията.

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Освен това, днес в Анкара държавните и правителствените ръководители на страните членки на Алианса обявиха нови обществени поръчки на стойност 50 милиарда щатски долара и се ангажираха с разширяване на колективния производствен капацитет и сътрудничеството с индустрията за ускоряване на иновациите. „Ще продължим усилията си за премахване на бариерите пред търговията с отбранителни продукти между съюзниците и ще използваме партньорствата на НАТО, за да увеличим максимално производството и сътрудничеството в отбранителната промишленост“, се казва в документа.

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По-значима роля за Европа в областта на отбраната

Лидерите на НАТО отбелязаха също, че изграждат бъдеще, в което Европа ще има по-голям принос за собствената си отбрана. „По-силна Европа в рамките на по-силно НАТО ще помогне за създаването на модернизиран Алианс. Европейските държави-членки и Канада, в сътрудничество със Съединените щати, поемат по-голяма отговорност за отбраната на Алианса. Възпирането и отбраната на Алианса се основават на подходяща комбинация от ядрени, конвенционални и противоракетни отбранителни способности, допълнени от космически и киберспособности“, се казва в декларацията.

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Иран не трябва да има ядрени оръжия.

Държавите-членки на Алианса също така подчертаха в декларацията, че Иран при никакви обстоятелства не трябва да се сдобие с ядрени оръжия и го призоваха да гарантира пълно зачитане на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

Западна военна помощ за Украйна

По-рано Володимир Зеленски заяви, че Украйна и Съединените щати вече са обсъдили прехвърлянето на лицензи за производство на ракети-прехващачи за системата „Пейтриът“. Същевременно Украйна търси съответната подкрепа от други съюзници от НАТО, за да осъществи тези планове. От своя страна, Зеленски подчерта на срещата на върха на НАТО, че Украйна се е превърнала от „потребител на сигурност“ в стратегически актив за алианса, способен да засили отбранителния си потенциал. Президентът добави, че най-голямо въздействие върху европейската сигурност ще дойде, когато Украйна стане пълноправен член на НАТО, тъй като Путин може да се опита да разшири войната отвъд Украйна.

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