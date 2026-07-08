Радар за икономика: Най-важните новини на 8 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 8 юли 2026 г.

Доставяме газ на Украйна. Тя ни доставя газ и строим АЕЦ "Белене" - нищо не е ясно

"Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата". Такова кратко съобщение изпрати правителствената пресслужба до медиите.

Доставяме газ на Украйна. Тя ни доставя газ и строим АЕЦ "Белене" - нищо не е ясно

Договорът с "Боташ" зад кулисите: Накъде духа вятърът

Турция преследва нещо много конкретно – 15 месеца спрямо сега е 1 октомври, 2027 година (след 15 месеца трябва да предоговорим договора с "Боташ"). Тогава трябва да бъде спрян изцяло вносът на руски газ в Европа. България също ще трябва да преустанови транзита до европейски държави. Но "Боташ" иска да се превърне в търговец на природен газ, защото агрегира големи количества от различни източници – от Азербайджан, от Близкия изток, от Русия. "Боташ" иска да продава нещо, което нарича "турски бленд". Само че на какво мирише този бленд - "най-вероятно мирише на руски газ". Това заяви Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията.

Договорът с "Боташ" зад кулисите: Накъде духа вятърът

Новите заводи с "Райнметал" пропадат заради липса на пари. Започва и пълна ревизия

Снимка: Getty Images

Заводите с германския концерн "Райнметал", изглежда, ще останат само на хартия - или поне на този етап, стана ясно от думите на вицепремиера и икономически министър Александър Пулев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. По думите му - предстои пълна ревизия на параметрите на споразуменията, сключени с германския концерн "Райнметал" за изграждане на двата завода в България - един за производство на барут и втори за производство на 155-милиметрови снаряди.

Новите заводи с "Райнметал" пропадат заради липса на пари. Започва и пълна ревизия

Еврото не спира да върви нагоре-надолу спрямо долара

Курсът на еврото смени посоката няколко пъти на 7 юли след записания седмичен рекорд от 1,1455 спрямо долара в петък, 3 юли, но все пак остава над психологическата граница от 1,14 спрямо американската валута. Последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но след това се движи над това равнище - с различни пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Еврото не спира да върви нагоре-надолу спрямо долара

Цената на петрола бързо се оцвети в най-неприятна окраска заради САЩ и Иран

Цените на основните сортове петрол на световните пазари тръгнаха бързо нагоре след като тази нощ САЩ нанесоха удари срещу цели в Иран заради ирански въздушни атаки срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток. Отделно, Вашингтон премахна лиценза за свободна продажба на ирански петрол и с това нещата в Близкия изток отново изглеждат мрачно, вече има определения "най-лошият възможен сценарий".

Цената на петрола бързо се оцвети в най-неприятна окраска заради САЩ и Иран