Ердоган: В Анкара поставихме основите на едно по-силно НАТО, готови сме да съберем Русия и Украйна в Турция (ВИДЕО)

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира след срещата на върха на НАТО, че в Анкара са поставени основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността. Според него присъствието на всички лидери на 32-те страни в Алианса показва уважението към Турция. Той каза, че за него е било изключително ценно, това че Тръмп отново е подчертал силното приятелство между тях.

За покупката на F-35

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира и позициите, с които израелският премиер Бенямин Нетаняху и гръцкият премиер Кириякос Мицотакис изразиха несъгласие относно възможността Турция отново да бъде върната в програмата за самолети F-35. Ердоган заяви, че и двете изказвания нямат място в неговия свят.

„И двете изявления нямат място в моя свят, защото е ясно в какви води плава Нетаняху. Мицотакис не трябваше да прави тази грешка, защото когато той купи военна техника за Гърция, не го питахме защо го прави, той ни е съсед. Турция и без това я произвежда. Наред с това има и право да купува. Обсъждаме това с различни държави и взимаме решенията си спрямо това“, заяви Ердоган.

По-рано лидерите на Израел и Гърция изразиха резервите си относно сделката. Продажбата на американски изтребители F-35 на Турция би "разрушила" баланса на силите в Близкия изток, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Мицотакис от своя страна подчерта, че Алиансът трябва да се основава на фундаменталния принцип на добросъседските отношения. Гърция продължава да е изправена пред „открита заплаха от война“ от страна на Турция, ако Атина упражни правото си да разшири териториалните си води, добави той като коментар на новината, съобщена от президента Доналд Тръмп, че Турция отново ще може да купува самолети F-35.

"Америка удържа на думата си"

Ердоган обаче не отговори конкретно какво точно му е казал Доналд Тръмп по този въпрос и какво възнамерява да прави Турция с руските системи за противовъздушна отбрана С-400, които доведоха до налагането на санкции срещу Анкара. „Продължавайте да ме следвате“, каза Ердоган в отговор на въпроса. Той изрази надежда, че когато дойдат самолетите, светът ще си каже: "Америка удържа на думата си".

Turkish President Erdogan:



Mr. Trump has, in fact, adopted a positive approach toward Türkiye regarding the F-35 issue.



God willing, when the F-35s are finally delivered to Türkiye, the whole world will say, "The United States has kept its word." pic.twitter.com/EPwRDKnR6O — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Турският президент увери, че страната му ще изпълни ангажиментите, поети от Алианса. „Нашите F-16 ще бъдат разположени в Естония от август като част от мисията на НАТО за въздушно наблюдение. Ще продължим нашето командване на операцията на НАТО КФОР в Косово, която поехме през октомври, до края на септември 2026 година“, категоричен бе той.

Turkish President Erdogan at NATO Summit in Ankara:



Our F-16s will be deployed in Estonia starting August as part of the NATO air policing mission.



We will continue our command of the NATO KFOR operation in Kosovo, which we assumed in October, until the end of September 2026. pic.twitter.com/MujjhKvKaY — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

По отношение на срещата на върха и основните теми, които бяха обсъждани от съюзниците в Алианса Ердоган заяви, че Турция е готова да поеме повече отговорности в рамките на Алианса. Турският президент изтъкна факта, че Турция има по-добре развита отбранителна индустрия от други съюзници. „Колкото до някои пречки за търговия с отбранителната индустрия, които все още продължават, те трябва да бъдат вдигнати. Направих така, че това да бъде подчертано по време на срещата на върха“, заяви Ердоган.

За войната в Украйна

Той нарече войната между Русия и Украйна „месомелачка“, в която всеки месец десетки хиляди души умират и отново изрази готовност Турция да бъде домакин на мирни преговори между Украйна и Русия. „Днес искам отново да отправя този призив: да постигнем справедлив мир и да няма губещи. Отново заявявам, че сме готови да съберем страните в Турция“, обяви той.

Turkish President Erdogan on Russia-Ukraine War:



This war has turned into a slaughter machine with tens of thousands of casualties every month.



As Türkiye, we have pointed to dialogue and diplomacy for a solution since the beginning of the war.



Today I want to make this call… pic.twitter.com/JZVrBfXW7I — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Реджеп Таип Ердоган взе отношение и относно войната в Иран, която от снощи се разгоря с нова сила. „Не искаме Ормузкия пролив да се превърне в театър на военни действия“, категоричен бе той.

Turkish President Erdogan on Iran:



We do not want the Strait of Hormuz to turn into a theater of war. pic.twitter.com/y8r69xScej — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Ердоган каза също, че на среща с европейските лидери тази вечер той отново ще ги призове "да открехнат вратата към ЕС". Припомняме, че Турция е кандидат за членство в съюза, но за момента преговорите са в застой.