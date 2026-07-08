Заради украинските удари: Русия забрани износа на дизелово гориво

Русия въведе забрана за износа на дизелово гориво и ще започне да внася горива още през юли като част от мерките за преодоляване на недостига на бензин и дизел в страната, заяви днес руският вицепремиер Александър Новак на правителствено заседание, предаде Ройтерс. „Днес беше въведена забрана за износа на дизелово гориво и това ще позволи да се увеличат доставките за вътрешния пазар“, каза Новак. Той отчете, че сред руските граждани има безпокойство заради недостига на горива по бензиностанциите.

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"Съвсем очевидно е, че противникът се стреми да нанесе щети на икономиката. Най-важното обаче е, че се стреми да създаде напрегната обстановка в обществото. Ние с вас знаем, че тази задача е неизпълнима", заяви на правителственото съвещание Путин, цитиран от ТАСС и БТА.

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