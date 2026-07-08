Зеленски: Няма да ходя в Москва, че много украински дронове летят там (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че няма да пътува до Москва за преговори с Русия, каквато е поканата на режима в Кремъл, поради... украинските атаки с дронове срещу руската столица. Той направи изявлението пред президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на съвместната им пресконференция в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Поредното смразяващо изявление на Зеленски

„Президентът Путин каза: "Бих искал да се срещнем в Москва". А аз отговорих: "Не мисля, че...". Трябва да се поставя на мястото на президента Зеленски. Не знам, може би той би отишъл в Москва“, отбеляза Тръмп и попита украинския лидер дали би се отправил към руската столица за преговори.

„Това е сложно. Там има много украински дронове. За мен е опасно“, отговори Зеленски в поредно изявление, в което показва тоталното превъзходство на по-малката страна във войната, която самият диктатор Владимир Путин подпали през февруари 2022 г., но сега тя се връща като "бумеранг" на руска територия, и то в най-големите градове като Москва и Санкт Петербург: 1000 дрона дневно по Москва и Путин ще схване: Числата на разпада на Русия и Z-псувните с тях (ОБЗОР - ВИДЕО).

Trump: Would you go to Moscow?



Zelensky: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. pic.twitter.com/onbXJu1CCU — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Владимир Путин до момента отказва всякаква инициатива за среща на върха със Зеленски извън руската столица въпреки направени редица предложения за разговори на четири очи в трета страна.

Отделно от това Тръмп обяви, че САЩ може да предоставят на Украйна лиценз за производство на системи за противовъздушна отбрана Patriot. Каза и как според него Путин искал да сложи край на войната: Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО).