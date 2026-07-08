Кабинетът "Радев":

Зеленски: Няма да ходя в Москва, че много украински дронове летят там (ВИДЕО)

08 юли 2026, 17:14 часа 134 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски: Няма да ходя в Москва, че много украински дронове летят там (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че няма да пътува до Москва за преговори с Русия, каквато е поканата на режима в Кремъл, поради... украинските атаки с дронове срещу руската столица. Той направи изявлението пред президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на съвместната им пресконференция в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Поредното смразяващо изявление на Зеленски

„Президентът Путин каза: "Бих искал да се срещнем в Москва". А аз отговорих: "Не мисля, че...". Трябва да се поставя на мястото на президента Зеленски. Не знам, може би той би отишъл в Москва“, отбеляза Тръмп и попита украинския лидер дали би се отправил към руската столица за преговори.

„Това е сложно. Там има много украински дронове. За мен е опасно“, отговори Зеленски в поредно изявление, в което показва тоталното превъзходство на по-малката страна във войната, която самият диктатор Владимир Путин подпали през февруари 2022 г., но сега тя се връща като "бумеранг" на руска територия, и то в най-големите градове като Москва и Санкт Петербург: 1000 дрона дневно по Москва и Путин ще схване: Числата на разпада на Русия и Z-псувните с тях (ОБЗОР - ВИДЕО).

Владимир Путин до момента отказва всякаква инициатива за среща на върха със Зеленски извън руската столица въпреки направени редица предложения за разговори на четири очи в трета страна.

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Отделно от това Тръмп обяви, че САЩ може да предоставят на Украйна лиценз за производство на системи за противовъздушна отбрана Patriot. Каза и как според него Путин искал да сложи край на войната: Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО).

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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