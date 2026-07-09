Кабинетът "Радев":

Мерц: Тръмп е прав, недопустимо е Европа да отделя само 20% от бюджета за НАТО (ВИДЕО)

09 юли 2026, 0:50 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мерц: Тръмп е прав, недопустимо е Европа да отделя само 20% от бюджета за НАТО (ВИДЕО)

"Тръмп често упражнява натиск чрез много силен подход. Последните американски президенти учтиво ни молеха: „Моля, най-накрая направете малко повече за собствената си отбрана“, но в цяла Европа тези молби в голяма степен оставаха нечути. Сега има американски президент, който казва, по-скоро директно: "Прекалявате, време е.“ Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Той уточни, че не би могъл да обвинява Тръмп за подхода му. "Просто погледнете цифрите: Съединените щати отпускат около 80 процента от ресурсите за отбрана на НАТО, докато Европа се отчита само за около 20 процента. Това е недопустимо. Винаги е било недопустимо", категоричен е германският канцлер.

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Доналд Тръмп НАТО отбрана Фридрих Мерц разходи за отбрана
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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