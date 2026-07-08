Зеленски покани Румен Радев в Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски покани премиера Румен Радев да посети Украйна след срещата им в Анкара в рамките на форума на лидерите на страните членки на НАТО. Основен акцент в разговора между двамата е било енергийното сътрудничество, става ясно от съобщенията на украинската и българската страна.

"Важна среща за двустранното ни сътрудничество с министър-председателя на България Румен Радев. Нашите страни се нуждаят от силни отношения и днес обсъдихме това. По-специално, енергийните въпроси: можем да реализираме много заедно, най-вече по отношение на втечнения природен газ (LNG). Зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси намалява и е важно партньорите да имат алтернативи. Румен говори за дипломатическите си контакти и какво прави България за сигурността в Черно море. Договорихме се екипите да поддържат връзка. Поканих министър-председателя в Украйна. Благодаря", написа Зеленски в Telegram.

От украинското съобщение става ясно, че двамата са обсъдили възможностите за сътрудничество в областта на втечнения природен газ, енергийната диверсификация и сигурността в Черно море. Още: Зеленски: Няма да ходя в Москва, че много украински дронове летят там (ВИДЕО)

Българското правителство също съобщи за срещата, но в значително по-кратко изявление.

"Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата", посочват от Министерския съвет.

Срещата се проведе само седмица след като премиерът Румен Радев заяви в парламента, че България няма да продава на Украйна двата реактора за АЕЦ "Белене". Вместо това той предложи двете държави да изградят централата съвместно с европейско финансиране, а впоследствие България да изнася произведената там електроенергия за Украйна. Още: Тръмп обяви голяма новина за Украйна - нещо, което Зеленски иска отдавна (ВИДЕО)

Темата за АЕЦ "Белене" обаче не присъства нито в съобщението на Министерския съвет, нито в публикацията на Володимир Зеленски, като не е известно дали предложението е било обсъдено по време на срещата и каква е позицията на украинската страна.

An important meeting for our bilateral cooperation with Prime Minister of Bulgaria Rumen Radev. Our countries need strong relations, and today we discussed this. In particular, energy issues – we can implement a lot together, especially on LNG. Europe’s dependence on Russian… pic.twitter.com/aIfyJL6cNd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026