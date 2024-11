"Нашите корейски другари идват от далечни земи, където не вярват в Бог. Те носят болест със себе си - те са богохулници, с грехове на неверници". Това не са думи на официално луд или трол в социалните мрежи, а на руски свещеник, който "поучава" група руски войници относно дошлите в Русия и биещи се в помощ на путинистката армия севернокорейци.

Според свещеника, "Бог ги наказва, наказва и нас, че ги приемаме в дома си". Не е ясно за какво точно говори отчето - от думите му излиза, че може би в конкретната част има някаква зараза, макар че това той не го казва директно.

Наскоро украинският журналист Дмитрий Гордон коментира, че в Курска област има много високо ниво на разболели се, от грип и грипоподобни вируси, като визираше руската армия.

"Не си докарвайте грях на душата, не слушайте дяволските им думи. С Божието слово ги вкарайте в правия път. Ние сме руснаци - Бог е с нас", продължава свещеникът.

