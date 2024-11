Повече за севернокорейците в Курск: Руски военнопленници разказват

Че севернокорейски войници помагат на армията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да пречупи Украйна е новина, която вече има безброй "разклонения". Едно от най-новите - разкази на паднали в плен в Курска област руски войници за севенокорейците.

Източници са военнопленници от 810 бригада на руската морска пехота, която сега се бие в Курска област с Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Разказите споделя един от най-известните украински профили в социалната мрежа "Х", който следи изкъсо войната в Украйна - NOELReports.

На руснаците е казвано задължително да не говорят, че има севернокорейци на помощ на руската армия, ако бъдат пленени - само буряти има в нейния състав според официалната куха версия.

И още - в Курска област има лагер само на 25 км от украинските позиции, в който са разположени севернокорейски части. Те действат само по заповеди на своето командване. Частите са отделени от руските сили и то много строго изолирани - руски войник, който погрешка навлязъл в тяхната зона, за малко да бъде застрелян.

На друг полигон има поне 15 севернокорейци - там, при тренировка, станал инцидент с граната RGD-5. Ранен е един севернокореец и моментално всички негови сънародници на полигона са изтеглени.

Руски военен: Севернокорейските ни братя нямат боен опит и в Украйна им е тежко, както на нас ни бе в Афганистан

🇰🇵🇷🇺North Koreans are in Kursk, and pretty close to Ukrainian forces as well... Interesting stories from Russian POW's.



I've been told that captured Russian soldiers from the 810th Guards Naval Infantry Brigade revealed that they have been instructed to only mention Buryats… pic.twitter.com/5D1bWLzvTl