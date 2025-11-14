Любопитно:

14 ноември 2025, 12:43 часа 430 прочитания 0 коментара
Бомба в газопровод на ел. подстанция в Москва: Най-известните руски канали в Телеграм алармират (ВИДЕО)

Взривни вещества са открити на газопровод в подстанция "Медведевская" в Сколково, Западна Москва. За това алармират редица руски информационни телеграм канали, включително Mash и Shot, чийто собственик Арам Габрелянов е под европейски санкции за разпространение на лъжите и пропагандата по специално за Украйна на режима на руския диктатор Владимир Путин.

Според Mash са открити 200 грама тротил. Shot казва, че бомбата била прикрепена към тръба на газопровода. Но руският телеграм канал "112" твърди, че това било "пакет с жици". Сапьори, пристигнали на мястото на инцидента, са обезвредили подозрителния предмет, според трите канала. Няма официално съобщение от отговорните власти за случая, съответно няма и никакви подробности, които да са официално коментирани.

Подстанция "Медведевская" е със 110 киловолта напрежение - мощността ѝ е 160 мегавата, пусната е в експлоатация през 2018 година и е цифрова. Основната ѝ задача е да захранва с ток центъра за иновации и бизнес зоната "Сколково", включително жилищни, административни и офис сгради, както и чрез нея да се създават резервен капацитет за бъдещо развитие на Западна Москва.

Припомняме, че през тази есен Украйна започна систематична кампания от удари срещу ел. подстанции в Русия. Само до началото на ноември имаше удари по няколко различни големи постанции на руска територия, припомнете си - Още: Украинските дронове затягат обръча: Москва под сериозна заплаха да е без ток на Нова година

Ивайло Ачев
