Взривни вещества са открити на газопровод в подстанция "Медведевская" в Сколково, Западна Москва. За това алармират редица руски информационни телеграм канали, включително Mash и Shot, чийто собственик Арам Габрелянов е под европейски санкции за разпространение на лъжите и пропагандата по специално за Украйна на режима на руския диктатор Владимир Путин.

Още: Взрив и още един руски град е с проблеми с тока (ВИДЕО)

Според Mash са открити 200 грама тротил. Shot казва, че бомбата била прикрепена към тръба на газопровода. Но руският телеграм канал "112" твърди, че това било "пакет с жици". Сапьори, пристигнали на мястото на инцидента, са обезвредили подозрителния предмет, според трите канала. Няма официално съобщение от отговорните власти за случая, съответно няма и никакви подробности, които да са официално коментирани.

Подстанция "Медведевская" е със 110 киловолта напрежение - мощността ѝ е 160 мегавата, пусната е в експлоатация през 2018 година и е цифрова. Основната ѝ задача е да захранва с ток центъра за иновации и бизнес зоната "Сколково", включително жилищни, административни и офис сгради, както и чрез нея да се създават резервен капацитет за бъдещо развитие на Западна Москва.

Припомняме, че през тази есен Украйна започна систематична кампания от удари срещу ел. подстанции в Русия. Само до началото на ноември имаше удари по няколко различни големи постанции на руска територия, припомнете си - Още: Украинските дронове затягат обръча: Москва под сериозна заплаха да е без ток на Нова година