Войната в Украйна:

Украинските дронове затягат обръча: Москва под сериозна заплаха да е без ток на Нова година

06 ноември 2025, 14:54 часа 1119 прочитания 0 коментара
Украинските дронове неспирно, нощ след нощ, удрят по руската енергийна мрежа. И го правят не безразборно и безцелно, а имат точно определена цел. Така има много голяма вероятност на Нова година Москва да се окаже без ток. И тогава на московчани може да се наложи да посрещат празника на генератор - ще си го заредят с бензин и... Чакай малко! А откъде ще вземат бензин?! Подигравката е съвсем на място и е на Олександър Коваленко, военният и политически наблюдател от групата "Информационна съпротива".

Ето какво пише той в телеграм канала си:

"В нощта на 5 ноември любознателните украински дронове посетиха подстанция "Владимирская" и Орловската ТЕЦ.

И тук е важно да знаете следното:

През последните няколко седмици любознателните украински дронове посетиха цяла поредица от руски ТЕЦ и подстанции, които са свързани пряко с транзита на електроенергия в европейската част на Русия. Дроновете не просто така безсмислено удрят по съоръженията на енергийния сектор в Русия - те създават условия за аварии при преноса на електроенергия между регионите и в самата столица.

Орловската ТЕЦ е основният и най-голям източник за производство на ток и отопление в целия регион.

Подстанция "Владимирская" е сред най-мощните в Русия, което я прави подстанция със стратегическо значение за електропреносната мрежа.

Всичко това означава, че прекъсванията на тока в руските региони скоро ще бъдат неизбежни. И ако ударите продължат, ограниченията ще засегнат и Москва, около която се затяга обръчът от повредени подстанции и ТЕЦ-ове.

Но пък, ако няма ток, винаги можете да включите генератора, да заредите с бензин и да посрещнете Нова година под звуците на часовника и речта на Путин за единство и величие, нали? О, чакай, откъде ще намерите бензин в Русия?"

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ток Москва Русия Нова година електричество дронове война Украйна
