САЩ с пореден удар по лодка на предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан (ВИДЕО)

10 февруари 2026, 6:06 часа 225 прочитания 0 коментара
Американските въоръжени сили са нанесли пореден удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са били убити двама души, а един е оцелял, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се похвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици.

ОЩЕ: САЩ с нов удар по лодка в Тихия океан, има загинали (ВИДЕО)

Въоръжените сили заявиха в публикация в "X", че плавателният съд е "участвал в операции по трафик на наркотици".

"Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици", се казва още в публикацията.

Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, добавяйки, че предоставя техническа подкрепа.

В края на миналата седмица американските военни съобщиха, че са нанесли удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан. "Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция", съобщи Южното командване на САЩ на 6 февруари.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Лодка САЩ наркотрафиканти Тихия океан
