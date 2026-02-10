САЩ с пореден удар по лодка на предполагаеми наркотрафиканти в Тихия океан (ВИДЕО)

Американските въоръжени сили са нанесли пореден удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, при който са били убити двама души, а един е оцелял, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Администрацията на президента Доналд Тръмп през последните седмици се похвали с успехите си в унищожаването на плавателни съдове, заподозрени в трафик на наркотици.
Въоръжените сили заявиха в публикация в "X", че плавателният съд е "участвал в операции по трафик на наркотици".
On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy— U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026
"Разузнаването потвърди, че съдът е плавал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици", се казва още в публикацията.
Координационният център за морско спасяване на Еквадор координира операциите по търсене и спасяване на оцелелия, заяви Американската брегова охрана, добавяйки, че предоставя техническа подкрепа.
В края на миналата седмица американските военни съобщиха, че са нанесли удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в източната част на Тихия океан. "Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция", съобщи Южното командване на САЩ на 6 февруари.