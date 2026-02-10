Дронове, ракети и силно земетресение в най-голямото руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

Постоянната опасност от украински въздушни атаки специално в Краснодарския край на Руската федерация тази нощ беше гаранирана и с друго - силно земетресение в района на Новоросийск, най-голямото руско пристанище в Черно море и второто по големина руско пристанище изобщо. Трусът е усетен още в Анапа, както и в Източна Украйна - Днепропетровска, Запорожка, Донецка област.

Още: Празни системи Patriot: Украйна е останала без ПВО-ракети в разгара на руския енергиен терор (ВИДЕО)

В официалния канал в Телеграм на оперативния щаб на Краснодарския край има съобщения за тревога за атака с дронове - в Геленджик, както и тревога за ракетна опасност специално в Новоросийск. Кметът на Геленджик Алексей Богодистов потвърди в официалния си канал в Телеграм, че руската ПВО е задействана - това стана 20-тина минути преди 21:00 часа на 9 февруари. Именно в района на Геленджик се намира дворецът на руския диктатор Владимир Путин. Кметът на града Андрей Кравченко е обявил тревогата 30 минути след полунощ, тя е отменена час по-късно, а малко след това идва и земетресението.

Според първите данни, земетресението е било с магнитуд от 4,7 по Рихтер. Епицентърът е на около 30 километра от Новоросийск, дълбочината на труса е на около 20 километра съгласно данните, които Кравченко публикува в официалния си канал в Телеграм. Той твърди, че няма щети и разрушения в Новоросийск.

Още: Поредна трагедия: Жилищен блок в Одеса гори след удар на руски дронове (ВИДЕО)