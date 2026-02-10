Кой има имен ден днес, 10 февруари 2026 г. Честито!

На 10 февруари 2026 г. своя имен ден отбелязват всички, всички, които носят името Харалампий, Харалампи, Валентин, Валентина и производните им. Свети Харалампий пострадал в началото на III век при римския император Септимий Север (196-210 г.). Той бил епископ в гр. Магнезия, в Тесалия. Без да се страхува от гонението, смело проповядвал истинния Бог и се стараел да отвърне людете от поклонение на идолите. По повеля на императора той бил осъден на смърт. Когато го завели на мястото на наказанието, св. Харалампий дигнал ръцете си към небето и се помолил Богу за всички люде.

Пожелания

Честит имен ден! Бъди уверен, устремен към успеха си. Нека нищо не застава на пътя ти, а той да е осеян със светлина и късмет! Весело празнуване!

Честит имен ден! В този специален ден си припомни за важните неща в живота - здравето, приятелството и любовта! Нека те винаги присъстват в дните ти.

Бъди здрав, успешен и щастлив! Нека този ден ти покаже колко много приятели имаш, колко си обичан и уважаван и колко успехи те очакват занапред!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

