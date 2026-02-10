Строителството на метрото стига до парка на Военна академия

Започва строителството на метрото в района на парка на Военна академия "Г. С. Раковски". Проектът е част от плана за разширение на столичното метро по третата метролиния. В участъка между действащия лъч на метрото и отклонението към район "Слатина" ще бъде изградена изходна площадка за тунелопробивната машина, чрез която се реализира разширението. Подобна площадка беше изградена и при строителството на третата метролиния на кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Христо и Евлоги Георгиеви", припомнят от "Метрополитен" ЕАД.

ОЩЕ: София ще има 3 км ново метро и три метростанции

Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с особеностите на прилежащата градска среда. В този смисъл "Метрополитен" поема ангажимент за възстановяване и облагородяване на засегнатите части от парка на Военната академия, така че след приключване на строителните дейности пространството да бъде в по-приветливо състояние от първоначалното.

"Изграждането на метрото в София последователно допринася за подобряване на градската среда и качеството на живот. Освен по-добрата свързаност, проектите носят със себе си обновени обществени пространства, нови зелени площи и инфраструктура, от които печелят всички граждани", заяви изпълнителният директор на дружеството инж. Николай Найденов.

ОЩЕ: Дупка на софийско кръстовище заради строежа на метрото

Дейностите по проекта стартират в изпълнение на подписано споразумение между Столична община и Военна академия "Г. С. Раковски", както и при наличие на всички издадени и влезли в сила разрешения за строеж и съпътстваща документация.