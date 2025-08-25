Заради забравен багаж: Затвориха гарата в Пловдив

Забравен багаж затвори за кратко Централна жп гара в Пловдив и отцепи района, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив, цитирани от БТА. Нищо обезпокоително не е открито при щателната проверка на установен багаж без собственик в зоната на гарата в Пловдив. За около час по обед периметърът около гарата беше ограничен, за да бъде направена проверката. Докато тя е течала, жена е поискала да си вземе забравения от нея багаж.

Работата на Централна гара в Пловдив е възстановена минути след това.