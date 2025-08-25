Китай отрече, че ще праща миротворци в Украйна

Говорителят на китайското външно министерство Гуо Джиакун отрече медийните съобщения, че Китай е готов да участва в евентуална международна миротворческа мисия в Украйна. Думите му предаде контролираният от Китайската комунистическа партия (ККП) вестник Global Times. Той бе помолен да коментира информацията на германското издание Die Welt, според което дипломатически представители на някои страни от ЕС твърдят, че Пекин е изразил готовност да участва в евентуална "международна миротворческа сила" в Украйна, но при условие че китайските войски бъдат разположени под мандата на ООН.

Говорителят на китайското МВнР отвърна на 25 август, че това не е вярно и че позицията на Китай по "украинската криза" е "последователна и ясна". Представителят на министерството не даде повече подробности, но стана ясно, че на масата няма никакви планове за пращане на миротворци.

Asked to comment or confirm reports by the German newspaper Die Welt that diplomatic representatives from some EU countries claimed that China has expressed its willingness to participate in a possible "international peacekeeping force" in Ukraine, Chinese Foreign Ministry… pic.twitter.com/tcC5990oW7 — Global Times (@globaltimesnews) August 25, 2025

Пекин се представя за неутрална страна във войната, подпалена от руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г., но вече се натрупаха доста доказателства за изпратени към Русия стоки с двойна употреба, двигатели и други компоненти за дронове и т.н.: Разкриха канала, по който Русия купува оръжия от Китай: Посредникът не е изненадващ, но мястото е.

Снимка: iStock

Китайският президент Си Дзинпин обаче поздрави Украйна за празника ѝ на 24 август - Деня на независимостта.

Какво твърдеше Die Welt за китайска мисия в Украйна?

По-рано Die Welt, позовавайки се на източници в Европейския съюз, писа за готовността на Китай да участва в разполагането на миротворчески сили в Украйна при сключване на евентуално мирно споразумение с Русия. Информацията беше, че азиатската страна е сигнализирала готовността си да се включи - дипломати от ЕС цитираха свои източници в китайски правителствени кръгове.

Те обаче подчертаха, че правителството в Пекин ще го направи само "ако миротворческите сили бъдат разположени на базата на мандат от ООН".

