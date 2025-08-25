Депозитите в банките растат, доближават 100 милиарда

Депозитите на домакинствата в българската банкова система са нараснали с 12,2 на сто на годишна база до 94,388 млрд. лева към края на месец юли тази година. Това показват данните на Българската народна банка. За сравнение, към края на същия месец на миналата 2024 година влоговете на домакинствата са достигали 84,13 млрд. лева. Годишният темп на растеж се засилва през юли, след като през предходния месец бе отчетен ръст от 11,2 на годишна база.

Като процент от БВП

Размерът на депозитите на домакинствата (и НТООД) се равнява на 43 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) на България.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 48,046 млрд. лева към края на юли, като нарастват със 7,8 на сто на годишна база (годишен ръст от 6,1 на сто през юни).

Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 14,1 на сто на годишна база през юли 2025 година (30,5 на сто годишно увеличение през юни 2025 г.) и в края на месеца достигат 3,799 млрд. лева.

Така в края на юли 2025 г. депозитите на неправителствения сектор достигат общо 146,233 млрд. лева, което се равнява на 66,6 процента от БВП на страната. Годишното увеличение на депозитите възлиза на 10,8 на сто (при 10 на сто през предходния месец юни).

