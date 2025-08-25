Горда майка: Алекс Сърчаджиева се похвали с порасналата си дъщеря (СНИМКА)

Александра Сърчаджиева разчувства последователите си с нова снимка, на която позира с дъщеря си София. Момичето е плод на голямата ѝ любов с Иван Ласкин и вече е на 14 години. Кадърът, който актрисата сподели в Instagram, е заснет по време на морската им почивка и вече има над 10 000 харесвания.

Както сами можете да видите, София е станала много красиво момиче и нищо чудно да тръгне по стъпките на известните си родители. Припомняме, че тя вече дебютира като актриса във филма „Игра на доверие“, режисиран от Мартин Макариев.

Преди време Алекс не скри колко горда се чувства с дъщеря си, която расте без баща, тъй като Иван Ласкин почина на 48-годишна възраст на 6 януари 2019 вследствие на тежки чернодробни проблеми. Сърчаджиева многократно е споделяла, че актьорът е обожавал и нея, и дъщеря си, заради което те винаги ще носят голяма любов към него в сърцата си.

"Нямаш представа колко много те обичам, мило мое момиче. Ти си вяра, ти си смисъл, ти си надежда, ти си светлина!!! Ти си нежния полъх на вятъра и топлината на слънцето!!! Океан си ти София, океан от любов. Върви смело напред, сбъдвай мечти, покорявай върхове, смей се, лети и вярвай."