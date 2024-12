Борис Джонсън проговори украински, за да се снима в нова комедия (ВИДЕО)

Бившият британски премиер Борис Джонсън е участвал в снимките на украинска комедия, за която все още няма кой знае колко информация. От различни публикации в социалните мрежи обаче става ясно, че Джонсън не просто се снима във филма, но и говори на украински. "Добри ден, еврибади!" е едната реплика, която излиза от устата на Джонсън, а другата - "Хепи ню иър, украинци!".

Boris Johnson starred in the Ukrainian comedy film "Train on December 31st" pic.twitter.com/u4RUVCDTyu