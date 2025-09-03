Британският военен министър пристигна в Киев

Британският министър на отбраната Джон Хийли пристигна на официално посещение в Украйна. За това събощи в официалния си канал в Телеграм украинският министър на отбраната Денис Шмигал, който публикува видео от посрещането на британския му колега на гарата в Киев.

"Радвам се да посрещна министъра на отбраната на Великобритания Джон Хийли в Украйна", написа Шмигал. "По време на срещата ще координираме основните въпроси от следващата среща във формат Рамщайн, която ще се проведе в Лондон, както и съвместни проекти в областта на отбраната."

"Подготвяме важни двустранни решения, които ще укрепят отбранителните способности на двете страни", подчерта още Шмигал.

Миналата седмица Шмигал се срещна с тогавашния началник на щаба на отбраната на Въоръжените сили на Великобритания адмирал сър Тони Радакин и тогавашния главен маршал на Кралските военновъздушни сили сър Ричард Найтън, за да обсъдят спешните нужди на Въоръжените сили на Украйна, припомня и БТА.

