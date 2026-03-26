"Трябва да се строят и ремонтират пътища": Бивш шеф на АПИ не вижда да има злоупотреби

26 март 2026, 8:13 часа
"Трябва да се строят и ремонтират пътища": Бивш шеф на АПИ не вижда да има злоупотреби

Нормално е в началото на строителния сезон да се подписват договори, анекси и да се работи. Не може когато хората тръгнат на море да се ремонтира. Всички процедури са планирани предварително, събират се документи и накрая се подписват. Анексите не е оскъпяване, а допълнителни работи, които да се извършат. Тези пари са част от бюджета. Това каза бившият председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Йордан Вълчев в ефира на Нова телевизия относно информацията за нередности и злоупотреби в пътната агенция.

ОЩЕ: Кабинетът разкри схеми за внушителни злоупотреби в АПИ: Агенцията дължи над 750 млн. евро

Той показа и карта, за да покаже всички пътища, по които са извършени ремонти. „Това са повече от 10% от пътната мрежа у нас. Трябва да се стори, трябва да се ремонтират пътища, а парите са два пъти по-малко от необходимото, за да са те безопасни и хубави. Има доклади за това“, каза той.

На въпрос защо тези договори и анекси са подписани два дни преди встъпването в длъжност на служебния кабинет, Вълчев  отговори, че е нормално да се подпише преди началото на строителния сезон, а кога ще се сменя правителство – АПИ не може да знае.

Относно поръчката за мантинели за 590 млн. евро той обясни, че там нещата са спрени – не се ремонтират, не се слагат мантинели. „Избран е изпълнител, но не е сключен договор с него“, каза той.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
