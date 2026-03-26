Стоманен рояк от дронове: Новото оръжие на Китай. FT: Русия с доставки на дронове за Иран (ВИДЕО)

Войните в Украйна и в Иран отново дават сериозен тласък на иновациите във военното дело. Пореден пример от Китай - Поднебесната империя представи комплекс за дронове с името "Атлас". По същество това е установка, при която се изстрелва рояк от дронове - затова и тя се определя като "гнездо на стоманен рояк".

Как работи "Атлас"? С помощта на разузнавателни данни се определят цели, след което за да бъдат поразени се изстрелват дронове, истински рояк. По време на полет те обменят данни, коригират траекториите на подход, избягват сблъсъци помежду си, автономно "заключват" съответните цели и нанасят удар – всичко това в рамките на секунди.

Един оператор е достатъчен, за да контролира 96 дрона - той задава задачата, а дроновете се справят с всичко останало.

"Стоманеният рояк" претоварва противовъздушната отбрана, което означава, че някои дронове почти гарантирано ще достигнат целите си.

This is what the wars of the future will look like: China unveils “steel swarm” system



China has demonstrated the “Atlas” strike complex — a system where dozens of drones operate as a single mechanism.



Reconnaissance identifies targets, then dozens of attack drones are… pic.twitter.com/JmC9aSdbBK — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

Русия се готви официално да помага на Иран

Междувременно, Financial Times публикува материал, според който по данни на западните разузнавателни служби Русия е близо до завършване на поетапни доставки на дронове, лекарства и храни за Иран. Това се случва след тайни разговори след ударите на САЩ и Израел срещу Техеран. От Кремъл официално коментираха информацията с думите, че имало много фалшиви новини напоследък, но The Times of Israel обърна много сериозно внимание на новината.

Припомняме, че в западни медии излезе информация, че руският диктатор Владимир Путин предложил на американския си колега Доналд Тръмп САЩ да спрат да подават разузнавателни данни на Украйна и Русия нямало да дават също такива данни на Иран. Тръмп категорично не се е съгласил - украинският президент Володимир Зеленски коментира, че същата информация му е представило и украинското разузнаване.

