От Китай: Путин подхвърли на Тръмп нови трохички за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Чак от Китай, руският лидер Владимир Путин намери начин отново да подхвърли трохичка на американския президент Доналд Тръмп, следвайки явната си стратегия да протака максимално на дипломатическото поле всякакви разговори за реално прекратяване на войната в Украйна и истински мир. В разговор със словашкия премиер Роберт Фицо, който се оказа единственият държавен лидер от страна-членка на ЕС, дошъл в Китай за парада за победата във Втората световна война, Путин заяви, че никога не се е противопоставял на влизането на Украйна в ЕС. Във визията на господаря на Кремъл това е минимална отстъпка спрямо САЩ, коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

И още една трохичка – Путин заговори, че при "подходящи обстоятелства" Русия ще разгледа опцията АЕЦ Запорожие да бъде управлявана заедно със САЩ и Украйна. Ядрената централа е най-голямата в Европа, руската армия я окупира още в началото на пролетта на 2022 година, а Украйна отново повтори, че не приема тази окупация и няма да се съгласи с нищо по-малко от изтеглянето на руските войници. "Вероятно всичко това Путин го прави, защото изтекоха двете седмици срок, които Тръмп даде за най-после старт на минимум сериозни мирни преговори", заключва ISW. Заключението е и на фона на изказването на Юрий Ушаков, един от основните съветници на Путин, че не е имало никаква договорка между САЩ и Русия на каквото и да е ниво (включително на срещата на Тръмп с Путин в Аляска) да се прави двустранна среща между руския диктатор и украинския президент Володимир Зеленски – Още: Русия: Не е имало договорка между Путин и Тръмп за тристранна среща със Зеленски (ВИДЕО)

На фона на тези "отстъпки", Путин призна, че севернокорейски "спецчасти" са взели участие в освобождаването на Курска област и че те се сражавали храбро и геройски – признанието беше знак на благодарност към севернокорейския диктатор Ким Чен Ун. Путин не за пръв път казва, че севернокорейци е трябвало да помагат на втората армия в света да отблъсне украинската армия – Още: Война сякаш няма: Оформя ли се тристранна диктаторска ос? Русия гледа към нова цел в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Почти няма промяна в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база. Съгласно официалните украински данни, на 2 септември е имало 166 бойни сблъсъка, с 6 по-малко спрямо 1 септември. Руснаците са хвърлили 150 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 30 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 17 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4809 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 100 по-малко. Руската армия е използвала 5173 FPV дрона, което е с около 300 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Drone dropping razor wire obstacles with Baby Yaga's - by AFU's 22nd Mech Brigade which is one of the brigades currently in rear and recovery. pic.twitter.com/aOg5As5hGC — imi (m) (@moklasen) September 2, 2025

Най-горещо си остава при Покровск и южно от поредния град-символ на украинската съпротива. В Покровското направление са спрени 39 руски пехотни действия, а в съседното от юг Новопавловско направление – 28. Силен остава и руският натиск на север – 18 руски пехотни атаки в Лиманското направление, 17 в съседното от юг Северско направление, 12 в Купянското направление, съседното от север на Лиманското направление, както и 10 в Харковска област, при Вовчанск. Там е най-северната точка на цялата линия от Северск до Вовчанск. Украинският генщаб обяви и връщане изцяло на село Удачно, на южната дъга на Покровск:

General Staff confirms Ukrainian forces have cleared the village of Udachne in Donetsk region and raised the flag. This marks progress southwest of Pokrovsk. pic.twitter.com/3ueWN4CZGr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2025

Доста интересен текст се появи в дневния обзор на един от популярните руски военнопропагандни телеграм канали "Два майора". Каналът открито критикува операциите, при които руски войници ходят да вдигат руското знаме, за да обозначат как е превзета нова позиция. Това "е необходимо само за информационното поле, в което цари пълен хаос с тези знамена, а войниците са принудени да рискуват себе си заради видеозаписите". Вметката е заради обявеното от руското военно министерство превземане на Федоровка, близо до Раздоловка, което е стъпка към "евентуално" настъпление за превземане на Северск, както пише и друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Рибар", Не много по-различен е "животът" на руските войници и в Купянското направление – според разказ на руски военен командир, от 179 войници, които командвал, са останали само 17:

A "special military operation" veteran claims that only 17 out of 179 men from his unit remain due to the meat assaults near Kupiansk. This occupier is also an aide to a deputy and a coordinator of the "SMO" veterans’ association in Moscow. pic.twitter.com/FC7RXUPSnK — WarTranslated (@wartranslated) September 2, 2025

Специално за Северското направление има разказ от едно от звената на 54-та украинска бригада как руснаците биват удържани с помощта на електронно заглушаване на руските дронове и чрез използване на множество FPV дронове от украинска страна, с които се създават зони на смъртта, откъдето много трудно може да премине някой жив: ВИДЕО!

(КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", е категоричен, че в Часов Яр няма пълна руска окупация. Държат височините и центъра на града, което обаче не значи целият град, добавя той.

Тази нощ Русия е изстреляла цели 526 дрона клас "Шахед", дронове-примамки и различни видове ракети по цели в Украйна, сочи актуалната сводка на украинските ВВС. Дроновете са общо 502, отделно 16 ракети с морско базиране "Калибър" и 8 крилати ракети Х-101. Свалени са 430 дрона, 14 ракети "Калибър" и 7 ракети Х-101. Има удари на 14 места – от общо 3 ракети и 69 дрона, обобщават украинските ВВС, без да дават допълнителна конкретика. Местните власти в Черниговска област обаче вече казаха, че заради атаката и ударите ток нямат 30 000 домакинства – съобщението е от Вячеслав Чаус, ръководител на военновременната администрация на Чернигов. В този ред на мисли украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов коментира в Телеграм, че руски дронове "Шахед" редовно се целят в енергийни съоръжения, създавайки предпоставки за енергийна криза през идващата зима. В Кировоградска област има петима ранени и щети по 28 къщи, по данни на украинската спешна служба:

От своя страна, руското военно министерство съобщи за свалени 105 дрона над руска територия тази нощ. Най-много – 25, са свалени над Ростовска област, още 24 са свалени над Брянска област, 20 – над Краснодарския край, 15 – над акваторията на Черно море и още 8 над Крим, а 10 – над Калужка област. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар каза в канала си в Телеграм, че жп гара Кутейниково е евакуирана заради атаката, 26 влака се движат със закъснение по информация от Руските железници – Още: Украински удар срещу радарна станция в руския курорт Анапа (ВИДЕО)