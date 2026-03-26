Докато не свърши войната в Иран, цената на горивата няма да се промени: За плюсовете и минусите от мерките на кабинета

Енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Цветомир Николов заяви, че правителството трябва да предприеме активни мерки за високите цени на горивата. Въпросът е доколко мерките ще бъдат ефективни и доколко правителството ще започне да ги изпълнява. Със сигурност ефектът за България е по-позитивен поради факта, че акцизът и ДДС-то са по-ниски в сравнение с другите държави. Проблемът е, че докато не свърши войната в Иран, не бихме могли да очакваме намаление на цените на горивата, коментира той в студиото на обществената телевизия.

Според Николов генералният тренд е, че цената на горивата ще продължи да бъде висока.

Цветомир Николов не смята още, че ще има голям ефект от мярката на служебното правителство да даде по 20 евро на най-бедните заради цената на горивата. "Въпросът е да се прецени в какъв мащаб и за каква група би била полезната мярка. Транспортният бизнес например би било по-добре да бъде подкрепен, отколкото например фармацевтичния бранш", даде пример Николов.

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива добави, че цените на вътрешен пазар у нас на едро са много по-ниски, отколкото в съседна Гърция и Румъния.

Хаджидимитров коментира и мярката на правителството от 20 евро за най-бедните заради високите горива. Той заяви, че няма обяснения как 1 300 000 души у нас живеят на минималната работна заплата, но смята, че със сигурност ще има възползване от мярката на служебното правителство. Той даде пример, че в Бургас цената на едро на суровото гориво е по-висока в сравнение с другите населени места.

Според него това, което се предлага е добро, но въпросът е колко граждани ще отидат да си пуснат заявления. "Ако са от малки населени места и трябва да отиде до окръжен град, за да пусне заявление, би било безсмислено, защото разходите му ще бъдат много повече, отколкото въпросните 20 евро", даде пример Хаджидимитров.

Той предупреди, че ако цената на суровия петрол се задържи до над 100 долара за барел, тогава цената на горивата и особено за дизела може да стигне до 1.70 евро.

В студиото на БНТ председателят на АИКБ Васил Велев и главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев в един глас се обявиха против мерките. Взема се от бедните данъкоплатци без автомобили и дава на бедните данъкоплатци с автомобили, обобщи Велев. Последваха и разсъждения за руския петрол и санкциите, без обаче Велев и Кацарчев да кажат на каква цена би се купувал руския петрол - Индия купува за близо 100 долара за барел т.е. митът за евтиния руски петрол е отдавна разкрит, но не и от представители на "старата работническо-буржоазна класа, родена при комунизма".

