Приоритетите на АПС на Ахмед Доган за новия парламент - ясно обявени

Три политически приоритета на АПС (Алианс за права и свободи) обяви един от кандидатите на политическата формация в лицето на Явор Хайтов, който е едно от разпознаваемите лица на алианса и кандидат за депутат, включително от 25-ти МИР. Хайтов говори в ефира на сутрешния блок на БНТ, като открои два от приоритетите като първостепенни.

За какво става въпрос? По думите на Хайтов, на първо място АПС ще предложи проект за нов държавен бюджет, веднага щом новият парламент бъде формиран. На второ място - да бъдат приети процедурни правила за избор на нов състав на ВСС. Висшият съдебен съвет вече управлява съдебната власт без мандат от 4 години. Хайтов беше категоричен, че срещу АПС са почнали репресии в миналото точно когато алиансът е искал да започнат процедури за промяна на съставите на регулаторите, заради изтекли мандати. Не сме се целили в постове в регулаторите, отрече той при изричен въпрос.

Третият приоритет за АПС е водата. Алиансът се готви да представи карта на България, в която да е посочено на кои места има най-голяма непосредствена нужда от инвестиции, за да има сигурно водоснабдяване.

Хайтов подчерта и, изброявайки по места с имена, че листите на АПС не са наредени по политическо нареждане отгоре, а по естествен път, според това в кой регион най-много работа върши съответният кандидат.

