ВИДЕА: Ирански кораб сваля американски изтребител - САЩ твърдят, че е фалшива новина

Видеокадри как ирански кораб обстрелва и удря американски изтребител F/A-18 Hornet вече циркулират в Интернет и социалните мрежи. Те са доста любопитни предвид постоянните уверения на американския президент Доналд Тръмп и на Централното военно командване на САЩ, че иранският военноморски флот е практически унищожен, с над 100 поразени кораба и други плавателни съдове.
WATCH: Iranian IRGC‑affiliated media claims this video shows Iran striking a U.S. F/A‑18 fighter jet. pic.twitter.com/RSzOjCMdEm— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026
Кадрите не са верифицирани все още, но са доста показателни:
Another angle of IRGC targeting U.S. F/A‑18 fighter jet today. https://t.co/l8xb6gb8fe pic.twitter.com/bj9822AGBB— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026
NEW: IRGC claims an F/A-18 fighter jet was hit by Iranian air defenses off Chabahar.— Clash Report (@clashreport) March 25, 2026
IRGC also says the jet crashed into the Indian Ocean. pic.twitter.com/y8XMha9njB
Централното военно командване на САЩ категорично отрече, че американски изтребител е бил свален от Иран. Американците нарекоха видеата фалшива новина. Вече поразихме над 10 000 цели в Иран, обявиха САЩ и поставиха акцент как иранският военноморски флот, с който бил "тероризиран" региона на Близкия изток, вече не съществува
🚫FALSE: The Islamic Revolutionary Guard Corps announced a U.S. F/A-18 fighter was struck over Chabahar using new advanced air defense systems.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026
✅TRUE: No U.S. fighter aircraft have been shot down by Iran. pic.twitter.com/I25QFjYo0l