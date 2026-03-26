26 март 2026, 8:14 часа 388 прочитания 0 коментара
ВИДЕА: Ирански кораб сваля американски изтребител - САЩ твърдят, че е фалшива новина

Видеокадри как ирански кораб обстрелва и удря американски изтребител F/A-18 Hornet вече циркулират в Интернет и социалните мрежи. Те са доста любопитни предвид постоянните уверения на американския президент Доналд Тръмп и на Централното военно командване на САЩ, че иранският военноморски флот е практически унищожен, с над 100 поразени кораба и други плавателни съдове.

Кадрите не са верифицирани все още, но са доста показателни:

Централното военно командване на САЩ категорично отрече, че американски изтребител е бил свален от Иран. Американците нарекоха видеата фалшива новина. Вече поразихме над 10 000 цели в Иран, обявиха САЩ и поставиха акцент как иранският военноморски флот, с който бил "тероризиран" региона на Близкия изток, вече не съществува - ОЩЕ: Уж малко, но над 1 млрд. долара: Загубите във военна техника на САЩ, нанесени от Иран

Ивайло Ачев Отговорен редактор
