След ареста на шефа на пощата: Кметът на Кърджали и партийни членове опитали да нахлуят в районното

След задържането на шефа на пощите в Кърджали, пред районното отива огромна група от партийни членове, начело с кмета на града, който е и кандидат за народен представител и се опитват доста агресивно да влязат в полицията. Може би са искали да изведат приятеля си. Ще изпратим до прокуратурата преписка за евентуално образуване на досъдебно производство за хулиганство. Това каза служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в ефира на Нова телевизия.

Припомняме, че и.ф. главен секретар на МВР еорги Кандев съобщи, че е задържан ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация.

Дечев обясни, че са раздавани помощи от НПО, като е обяснявано, че е благодарение на конкретна партия и така е призовавано да се гласува тъкмо за нея. "Не бих искал да споменавам името ѝ, за да не влияя на изборния процес. След като минат изборите, ще обявим класацията на на партиите, купували най-много гласове. Всички, които извършват престъпления, са третирани еднакво. МВР има същото отношение към всяка партия", увери той.

По думите на силовия министър има разнообразие от начини, чрез които се правят опити за извършване на изборни престъпления. "Използват се хора от криминалния контингент, с няколко присъди за различни видове престъпления. Много често те нямат нищо общо с изборите досега - по-скоро осъждани за наркотици, кражби, грабежи. Освен тях обаче има и такива, които нямат регистрирани криминални прояви, но дължат постовете си на дадена политическа сила - кметове, техни заместници, общински съветници, дори членове на кандидат-депутатските листи на някоя партия. През такива хора или през служители на горски стопанства, които например раздават дърва, се осъществява процесът по купуване на гласове - през социални помощи или заради вересии в магазини", каза Дечев.