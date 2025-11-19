Броят на жертвите на руския въздушен терор в Тернопол не спира да расте, сред тях има деца (ВИДЕО)

Броят на жертвите на комбинираната руска атака с ракети и дронове в Тернопол достигна 20, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред загиналите има две деца. Ранените са най-малко 66, включително 16 деца. Спасителите са успели да извадят 45 души от развалините, добавиха от службата. На мястото е разположен център за реагиране при извънредни ситуации, в който работят лекари и психолози.
Първоначалната информация беше за 9 загинали, а в течение на деня местните власти и служби постоянно актуализираха данните.
Ракета Х-101 е ударила жилищна сграда
Окръжната прокуратура в Тернопол уточни, че са били нанесени удари по многоетажни жилищни сгради на улиците „Стуса“ и „15 април“.
Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на командването на украинските военновъздушни сили, заяви, че според предварителни данни руска ракета Х-101 е ударила жилищна сграда в Тернопол.
Руските удари са нанесли щети и на промишлени и критични инфраструктурни съоръжения, добавиха от полицията.
Местните власти съобщиха, че концентрацията на хлор във въздуха в атакуваната зона на Тернопол е била шест пъти по-висока от допустимата граница.
Ударът по Тернопол беше част от масирана въздушна атака на руските сили срещу Украйна, в която бяха използвани 524 дрона и ракети. Засегнати бяха не само близки до фронта и до руската граница градове като Харков, но и градове, намиращи се в Западна Украйна като Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск - далеч от първата линия на активни сражения.
In Lviv, a Russian missile strike sparked fires at food industry warehouses, destroying the production site of the Pizza Hot restaurant chain. One of many attacks on civilian infrastructure overnight. pic.twitter.com/W1uON7rxpU— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2025