Броят на жертвите на руския въздушен терор в Тернопол не спира да расте, сред тях има деца (ВИДЕО)

Броят на жертвите на комбинираната руска атака с ракети и дронове в Тернопол достигна 20, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред загиналите има две деца. Ранените са най-малко 66, включително 16 деца. Спасителите са успели да извадят 45 души от развалините, добавиха от службата. На мястото е разположен център за реагиране при извънредни ситуации, в който работят лекари и психолози.

Първоначалната информация беше за 9 загинали, а в течение на деня местните власти и служби постоянно актуализираха данните.

Ракета Х-101 е ударила жилищна сграда

Окръжната прокуратура в Тернопол уточни, че са били нанесени удари по многоетажни жилищни сгради на улиците „Стуса“ и „15 април“.

Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на командването на украинските военновъздушни сили, заяви, че според предварителни данни руска ракета Х-101 е ударила жилищна сграда в Тернопол.

Руските удари са нанесли щети и на промишлени и критични инфраструктурни съоръжения, добавиха от полицията.

Местните власти съобщиха, че концентрацията на хлор във въздуха в атакуваната зона на Тернопол е била шест пъти по-висока от допустимата граница.

Ударът по Тернопол беше част от масирана въздушна атака на руските сили срещу Украйна, в която бяха използвани 524 дрона и ракети. Засегнати бяха не само близки до фронта и до руската граница градове като Харков, но и градове, намиращи се в Западна Украйна като Лвов, Тернопол и Ивано-Франковск - далеч от първата линия на активни сражения.

Димитър Радев
