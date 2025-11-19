ATACMS пак уцелиха: Косвени данни за удар по руска военна база (ВИДЕО)

Има обосновано предположение, че нито една от общо 4 американски ракети ATACMS, изстреляни по цели във Воронежка област на 18 ноември, 2025 година, не е била свалена. Руското военно министерство твърди, че всичките са свалени - а руските военнопропагандни телеграм канали като "Два майора" дори разпространиха снимки от отломки от една от ракетите. Големият въпрос за тези снимки - как така в горичката, където са отломките, няма много-много счупени клони, да не говорим за очевидно логични следи от пожар при положение, че става въпрос за ракета?

Украинският мониторингов телеграм канал Exilenova+ отчита, че видеокадри, показващи атаката, показват следното: четири димни следи. "Това са следите, образувани от ракета ATACMS с касетъчна (клъстерна) бойна глава в момента, в който главата се отделя за удар по набелязаната цел.

Analyst channel Exilenova assesses that none of the four ATACMS missiles launched at Voronezh were intercepted. Observed smoke trails resemble those produced by ATACMS cluster variants during mid-air warhead deployment. Images published by Russian sources show intact missile… https://t.co/szTOYKwtMQ pic.twitter.com/Gp3yXG1h6C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 19, 2025

Горните снимки показват останки, които всъщност са корпусите на ATACMS и по тях няма и следи от удари с ПВО. Когато касетъчна бойна глава се отделя от корпуса в последната фаза на полета и подхода към целта, празният корпус на двигателя просто пада. "Всичко това показва, че ракетите не са били свалени, а са изпълнили предназначението си, изстрелвайки суббоеприпаси над целта", коментира Exilenova+:

Друг украински мониторингов канал, "Кiбер Борошно", казва, че сред целите е била руската военновъздушна база и руското военно летище "Балтимор" - именно на кадри, заснети над нея, се виждат 4-те димни следи, които показват отделяне на касетъчната бойна глава от ATACMS, като Exilenova+ говори точно за това в своя анализ:

