19 ноември 2025, 14:15 часа 273 прочитания 0 коментара
ATACMS пак уцелиха: Косвени данни за удар по руска военна база (ВИДЕО)

Има обосновано предположение, че нито една от общо 4 американски ракети ATACMS, изстреляни по цели във Воронежка област на 18 ноември, 2025 година, не е била свалена. Руското военно министерство твърди, че всичките са свалени - а руските военнопропагандни телеграм канали като "Два майора" дори разпространиха снимки от отломки от една от ракетите. Големият въпрос за тези снимки - как така в горичката, където са отломките, няма много-много счупени клони, да не говорим за очевидно логични следи от пожар при положение, че става въпрос за ракета?

Още: Украйна нанесе удар с ракети ATACMS, дронове затвориха московски летища (ВИДЕО)

Украинският мониторингов телеграм канал Exilenova+ отчита, че видеокадри, показващи атаката, показват следното: четири димни следи. "Това са следите, образувани от ракета ATACMS с касетъчна (клъстерна) бойна глава в момента, в който главата се отделя за удар по набелязаната цел.

Горните снимки показват останки, които всъщност са корпусите на ATACMS и по тях няма и следи от удари с ПВО. Когато касетъчна бойна глава се отделя от корпуса в последната фаза на полета и подхода към целта, празният корпус на двигателя просто пада. "Всичко това показва, че ракетите не са били свалени, а са изпълнили предназначението си, изстрелвайки суббоеприпаси над целта", коментира Exilenova+:

Друг украински мониторингов канал, "Кiбер Борошно", казва, че сред целите е била руската военновъздушна база и руското военно летище "Балтимор" - именно на кадри, заснети над нея, се виждат 4-те димни следи, които показват отделяне на касетъчната бойна глава от ATACMS, като Exilenova+ говори точно за това в своя анализ: 

Очакват се по-добри сателитни снимки за оценки какво точно е евентуално поразено - Още: Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР - ВИДЕО)

 

