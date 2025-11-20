Войната в Украйна:

Трите действащи АЕЦ в Украйна намалиха производството си след руски атаки

20 ноември 2025, 13:42 часа 219 прочитания 0 коментара
Трите действащи АЕЦ в Украйна намалиха производството си след руски атаки

Несигурната ситуация по отношение на ядрената безопасност и сигурност по време на войната в Украйна беше подчертана на 19 ноември в трите действащи атомни електроцентрали (АЕЦ) в страната. Четири от общо деветте реактора намалиха производството си след руски атаки, които допълнително дестабилизираха електропреносната мрежа, обяви Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Две от централите – АЕЦ "Хмелницки" и АЕЦ "Ровно" – вече бяха намалили производството в резултат на военните действия по-рано този месец. Вчера и двете го намалиха още повече, след като загубиха връзката с един от високоволтовите си електропроводи.

Екипите на МААЕ, базирани в тези две централи, също така е трябвало да потърсят убежища по време на сутрешните сигнали за въздушна тревога в сряда.

Снимка: iStock/Guliver

Третата действаща АЕЦ в страната - Южноукраинската АЕЦ - също загуби връзката си с високоволтова електропреносна линия. Централата съобщи, че през нощта на 19 ноември са засечени 11 дрона на един километър от обекта.

Не само АЕЦ "Запорожие" е засегната

АЕЦ „Запорожие“, най-голямата атомна централа в Европа, която е под руска окупация от началото на войната, "не е единствената, засегната от нестабилността на електроенергийната мрежа - военните действия продължават да засягат електроенергийната мрежа в цяла Украйна", заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
МААЕ ядрени реактори война Украйна АЕЦ Запорожие Южноукраинска АЕЦ АЕЦ Хмелницки АЕЦ Ровно
