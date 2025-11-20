Русия върна на Украйна още 1000 тела на войници, ще се проверява дали пак няма руснаци и чужденци сред тях

Украйна обяви, че е изпълнен нов етап от обмена на тела на загинали войници с Русия - държавата агресор е предала 1000 тела днес, 20 ноември, за които твърди, че принадлежат на украински военнослужещи. Новината съобщи украинският координационен щаб за третирането на военнопленниците. Депутатът от Държавната дума - руския парламент - Шамсаил Саралиев, който е представител на парламентарната координационна група по военните операции, потвърди предаването на 1000 тела на военнослужещи на Украйна,

Според Саралиев, цитиран от РБК, Русия е получила 30 тела на загинали военнослужещи от Украйна.

Започват експертизи

Служители на правоохранителните органи, съвместно с експертни институции на Министерството на вътрешните работи, скоро ще проведат всички необходими експертизи и ще идентифицират репатрираните тела, съобщи украинският координационен щаб за третирането на военнопленниците.

Руснаците вече няколко пъти тази година са върнали телата на загинали украински защитници. На 19 август сред хилядата репатрирани бяха върнати пет тела на войници, загинали в руски плен.

Подменя ли Русия телата на украинските военни?

През юни украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подменят телата на украински защитници с тела на загинали руски войници и наемници, когато ги връщат в Украйна. Към онзи момент беше известно, че 20 тела са принадлежали на руснаци. Руснаците подхвърляли и телата на чужденци по време на репатрирането. Беше съобщено, че тялото на израелски наемник, който е воювал на руска страна, е било предадено на Украйна.

От октомври 2024 г. броят на телата на загинали войници, предадени на Украйна, постоянно нараства. Повечето от тях са в състояние, което затруднява идентифицирането им. В повечето случаи визуалната идентификация е невъзможна, пише УНИАН.

Споразуменията за връщането на загиналите войници и обмена на военнопленници бяха едни от малкото положителни резултати от руско-украинските мирни преговори в Турция между май и юли тази година.