Бойко Кръстанов, Койна Русева и Бориса Сарафова осмиват имотната мания

Премиера на най-новото заглавие на "Квазар Студио" предстои на 15 декември в Театро отсам канала. Провокативната черна комедия "Домът на нашите мечти" е шеметна сатира за имотния пазар, бездомността и неравенството. В ролите на младото семейство Оли и Джил, които мечтаят за собствено жилище, влизат Бойко Кръстанов и Бориса Сарафова-Черкелова, докато Койна Русева е мистериозната Мис Дий, която им предлага да сбъдне тяхното желание, но с една малка уловка.

За Джил и Оли следва главоломно изкачване по социалната стълбица, но на висока цена. Макар и да поднася смях в големи количества, представлението също така ще накара зрителите да се замислят по въпроси, които са съвсем актуални за нашата действителност.

Автор на пиесата е британецът Филип Ридли, а режисьор на представлението е Васил Дуев-Тайг. Ридли добива популярност през 90-те години на миналия век като един от пионерите на така наречения "In-yer-face" театър, който със своя безкомпромисен и на моменти дори скандален подход предизвиква както възмущение, така и голямо признание в театралните среди във Великобритания. Ридли се изявява още в киното, музиката и фотографията.

Автор на сценографията и костюмите е Даниела Николчова, композитор на представлението е Явор Намлиев, а хореографията е дело на Филип Миланов. Плакат: Теаодора Симова; фотограф: Иван Дончев.

Премиерата на "Домът на нашите мечти" е на 15 декември, от 19:30 часа в Театро отсам канала. Следващите дати в София са 15 януари и 7 февруари.

