България прегази Азербайджан на турнира за развитие на УЕФА

20 ноември 2025, 13:31 часа 259 прочитания 0 коментара
Националният отбор на България до 15 години постигна втора победа в турнира за развитие на УЕФА, който се провежда в Молдова. След успеха с 2:1 срещу домакините във вторник, днес младите български футболисти се наложиха с убедителното 5:1 над връстниците си от Азербайджан.

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Теодор Матев, Йоан Йорданов на два пъти, Ник Георгиев и Даниел Лилковски.

Българите владееха инициативата по време на целия мач и се поздравиха със заслужен успех, който можеше и да е още по-изразителен. В последния си мач селекцията на България U15 ще срещне Черна гора на 23 ноември от 10:00 часа.

