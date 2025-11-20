Спорт:

Обрат на европейските борси след отчета на Nvidia

20 ноември 2025, 13:20 часа 300 прочитания 0 коментара
С растеж се движат тази сутрин водещите индекси на европейските фондови борси, за разлика от предишните дни. Акциите на технологичните компании, свързани с развитието на изкуствения интелект, са сред най-поскъпващите, тъй като снощният отчет на Nvidia успокои страховете за прекомерно високи пазарни оценки в сектора. Американската технологична компания представи резултатите си за третото тримесечие, които сериозно надхвърлиха очакванията на анализаторите. 

Ситуацията на борсите

Във Франкфурт DAX наддаде с 231,14 пункта или 1 на сто до 23 394,06 пункта към 11:18 часа българско време.

Парижкият CAC 40 е нагоре със 70,72 пункта или 0,89 на сто до 8024,49 пункта, а лондонският FTSE 100 - с 63,92 пункта или 0,67 на сто до 9571,33 пункта.

В Амстердам индексът AEX 25 отбеляза ръст със 7,64 пункта или 0,82 на сто до 940,98 пункта, пише БТА.

Общоевропейският индекс STOXX 600 нарасна с 0,86 на сто до ниво 566,56 пункта.

Книжата на нидерландските компании за полупроводници BE Semiconductor Industries - Besi и ASMI се повишиха съответно с над 3 и 2 на сто. Нидерландският производител на литографско оборудване за производството на чипове ASML поскъпна с 2,1 на сто.

 

Пламен Иванов
