Страхливи сте и опорочавате играта: Неочакван ход в "Игри на волята" спаси Калин от номинация (ВИДЕО)

20 ноември 2025, 13:27 часа 0 коментара
Неочакван обрат спаси приключенеца Калин от второ поредно участие на елиминации в екстремното риалити "Игри на волята". Поредна загуба на Арената отново събра Безименните около огъня на номинациите. Племенният съвет за обитателите на Изолатора протече повече от напрегнато. Опозицията в лицето на Алекс и Калин влезе в остър спор с противниците си в социалната игра. В изненадващ за всички ход, лидерът на женската коалиция в племето д-р Пекин реши да изпрати себе си на битка за спасение, заедно със стратега Алекс. 

Той не издържа на нападките и доводите за номинации на д-р Пекин и ѝ споделя всичко, което мисли за нея и начина, по който тя играе играта си спрямо всички останали:

"Изглеждаш страшен лицемер, играеш страшно подло. Компрометираш момичетата до теб. Те може би искат да се асоциират като твоите кукли. Ти влизаш само в ролята на кукловод. Твоята роля е да манипулираш, за да останете максимално дълго време в играта. Вие сте страхливи, защото сте слаби. Ако бяхте силни, нямаше да се опитвате да си пробиете път още една седмица в играта, махайки силните играчи. Честните и доблестни хора се изправят срещу силните играчи. А вие опорочавате играта."

Поредно впечатляващо представяне на Феномените

Битката за неприкосновеност изпита силата и стратегическото мислене на Жълтите и Сините. Въпреки ранния аванс, който завоюваха, Безименните допуснаха да завършат срещата на второ място. За Феномените впечатляващо представяне направиха капитанът Траян и миньорът Теодор-Чикагото, който донесе и победната точка за своя отбор.

Ева Петрова
