Атомно дуо ще вади Лудогорец от кризата! Кои са двамата треньори, които ще акостират в Разград?

Българският футболен гранд Лудогорец избра скандинавски тандем, който да изведе тима от кризата. "Орлите" ще се доверят на бившия селекционер на националния отбор на Норвегия Пер-Матиас Хьогмо. Той пък ще доведе със себе си друг уважаван специалист в Скандинавието - Кристофер Аугустсон, който бе помощник треньор в шведския шампион Мялби. Новината съобщи авторитетното шведско издание Aftonbladet и се очаква да бъде потвърдена от клуба в следващите дни.

Пер-Матиас Хьогмо ще бъде новият треньор на Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо, който след десетина дни ще навърши 66 години, има 3 трофея в кариерата си. Той е ставал шампион на Норвегия с тима на Розенборг през кампанията 2005/06, а също така стана шампион и на Швеция с тима на Хакен през сезон 2021/22, като вдигна и Купата на Швеция през сезон 2022/23. Той ще бъде старши треньор на Лудогорец, но ще разчита сериозно и на работата на Аугустсон, който пък помогна за шампионския триумф на Мялби през тази година.

Очаква се двамата да подпишат своите договори в следващите дни, като преминаването им в Лудогорец изглежда сигурно, освен ако не се случи нещо извънредно. Така се потвърдиха информациите, че Лудогорец ще се спре на скандинавски треньор за наследник на уволнения Руи Мота. Иначе в момента Лудогорец е воден от треньора на дубъла Тодор Живондов, който също не успя да запише убедителни резултати в последните 3 седмици.

