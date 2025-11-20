Парите за пенсии минаха на първо четене с рекорден скок на вноската

Парламентът одобри на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Той беше подкрепен от депутатите от управляващото мнозинство - ГЕРБ, БСП, "Има такъв народ" и "ДПС-Ново начало". Проектът съдържа едни от най-съществените промени за работещите и бизнеса, сред които се откроява безпрецедентното увеличение на вноската за пенсия с два процентни пункта от 1 януари – ръст от над 10% спрямо настоящата тежест.

За родените преди 1960 г. осигуровката за пенсия се повишава от 19,8% на 21,8%, като личната част става 9,66%, а тази за работодателя – 12,14%. При родените след 1959 г. процентите се увеличават от 14,8% на 16,8%, съответно 7,46% лична и 9,34% работодателска вноска. Успоредно с това максималният осигурителен доход нараства до 2352 евро, а минималният за самоосигуряващите се става 620,20 евро – равен на минималната работна заплата от Нова година. Още: След писмото на Пеевски: Финансовият министър не изключи опцията за коледни добавки към пенсиите

При обезщетенията почти всички размери остават без промяна, с изключение на увеличението за втората година на майчинството до 460,17 евро, както и на дела от обезщетението при връщане на работа – от 50% на 75%. Минималното дневно обезщетение за безработица ще е 9,21 евро, а максималното – 54,78 евро. От 1 юли минималната пенсия се покачва до 346,87 евро при очаквано осъвременяване по швейцарското правило между 7 и 8%. Максималната пенсия остава 1738,40 евро.

Дебатът

По време на 4-часовия дебат стана ясно, че промените едва ли ще бъдат коригирани на второ четене, тъй като депутатите разполагат само с четири дни за предложения – срок, определен от мнозинството въпреки възраженията на опозицията.

В пленарната зала бюджетът на ДОО беше определен като един от най-спорните заради увеличаването на осигурителната тежест. Интерес предизвика и фактът, че нито управителят на НОИ, нито ресорният министър Борислав Гуцанов представиха лично параметрите на проекта. Още: От единия джоб в другия: Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки

Критики срещу повишаването на осигуровките дойдоха основно от опозицията, според която мярката ще тласне още хора към сивия сектор. Обратното мнение защити Драгомир Стойнев, който заяви: "Колкото повече, уважаеми колеги, осигуровки на светло, разбира се, се плащат, толкова и трансферът от държавния бюджет ще бъде по-малък. И тези пари, вместо от данъците, ще бъдат платени поне за други дейности".

Асен Василев също отправи остри забележки заради разминаването между увеличените задължения и непроменените права: "Максималната осигуровка за безработица е замразена. Максималната пенсия е замразена, тоест вие вдигате осигуровките, които хората плащат, но сте им замразили правата".

Д-р Хасан Адемов от АПС подчерта, че повишението не е равномерно: "Увеличава се осигурителната вноска, забележете, за фонд "Пенсии" с 2-процентни пункта, но не се увеличава осигурителната вноска за сектор "Сигурност". Дефицитът в този фонд, въпреки 60.8% осигурителна вноска, е 45 милиона евро или около 90 милиона лева". Още: Ниска ли е вноската за пенсия: Дружествата искат драстично увеличаване

Несъгласие изразиха и представители на МЕЧ и "Възраждане", докато формации като "Величие", ГЕРБ, ИТН и "ДПС Ново начало" не се включиха по същество в дискусията.

Това е първият от трите ключови бюджетни закона, които депутатите трябва да разгледат до края на седмицата, следван от бюджета на Здравната каса и държавния бюджет за 2026 г.