Русия да вземе Донбас "под наем" и да не атакува Европа: още разкрития за мирния план на САЩ

Планът на американската администрация за прекратяване на войната в Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин, предвижда Киев да отстъпи изцяло региона на Донбас (Донецка и Луганска област), а Русия да плаща наем за фактическия контрол. Това съобщава британското издание The Telegraph, позовавайки се на източници, запознати с условията на проектоспоразумението. Те подчертават, че Украйна „ще запази законната собственост“, но не е уточнено какво означава това. Не е посочен и размерът на евентуалните плащания.

Украйна в момента контролира около 13-15% от Донбас, включително индустриалните центрове Славянск и Краматорск. Мечта на повече от десетилетие за Путин е да превземе украинския крепостен пояс в региона, а това все още не се е случило, докато украинският президент Володимир Зеленски напълно изключва да отстъпи. Според анализатори и официални лица подобен ход би дал на руската армия много по-лесен път към вътрешността на страната, по-конкретно към Харков и Днипро.

Коментарите на източници на британското издание допълват картината на публикувани в западните медии части от готвения проектодоговор за край на войната, разискван обаче без гласа на украинското правителство, а само между пратеника на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф и директора на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев. Твърди се, че планът де факто води до капитулация на Украйна.

Снимка: Стив Уиткоф, Getty Images

Според различни западни медии 28-те точки на плана включват следното:

демилитаризация на Донбас

замразяване на фронтовата линия в регионите Запорожие и Херсон - с перспектива за връщане на окупираните части на Украйна

признаване от страна на САЩ на Крим и Донбас като руски

намаляване наполовина на размера на украинските въоръжени сили и забрана за наличието на ракети с голям обсег в арсенала им

забрана за разполагане на чуждестранни войски в Украйна

прекратяване на военната помощ от САЩ

забрана за кацане на чуждестранни дипломатически самолети в Украйна

осигуряване на статута на руския език като официален държавен език в Украйна

Руската православна църква да получи официален статут в Украйна

разрешение за Украйна да преговаря за гаранции за сигурност със САЩ и Европа, за да подпомогне поддържането на примирието.

WSJ: Русия да запише в закон, че няма да напада Украйна и Европа

Междувременно източници съобщиха на The Wall Street Journal, че мирният план на Белия дом включва клауза, съгласно която Москва се ангажира да не напада Украйна и други европейски страни. Твърди се, че е предвидено Руската федерация да запише този ангажимент в националното си законодателство.

Според Sky News специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф косвено е признал изготвянето на плана. Той коментира публикация на Axios в социалната мрежа X - медията, която първа съобщи за 28-точковия "таен план", но бързо изтри своя туит, който гласеше „Те (Axios) трябва да са получили (информацията за плана) от К.". Sky News предположи, че става дума за специалния пратеник на Путин Кирил Дмитриев. Медията отбеляза, че това „дава представа“ за ролята на Русия в тайните преговори, която Кремъл отрича.

Снимка: Стив Уиткоф и Владимир Путин, Kremlin.ru

На фона на медийните съобщения за мирния план - американският държавен секретар Марко Рубио написа в X, че „постигането на траен мир ще изисква и двете страни да направят трудни, но необходими отстъпки“. Той заяви, че администрацията на Доналд Тръмп продължава да “разработва списък с възможни идеи за прекратяване на тази война, въз основа на предложения от двете страни".

Според NBC Доналд Тръмп е одобрил мирния план от 28 точки, разработен от неговата администрация в консултации с Москва, но официално потвърждение от Белия дом няма. Според Кремъл също няма нищо ново по темата с мира. Украйна е била поставена пред свършен факт - УНИАН твърди, че в Турция Стив Уиткоф е говорил със секретаря на Съвета по сигурност на страната и бивш министър на отбраната Рустем Умеров, но не му е дал писмено никакъв документ. Зеленски отмени срещата си с Уиткоф в Истанбул на 19 ноември, което може да е знак за несъгласие.

