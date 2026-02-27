Британски и френски десантчици са приключили последните подготовки за евентуална мисия за поддържане на мира в Украйна. Това се случва няколко седмици след като британският премиер Киър Стармър обяви, че Великобритания и Франция ще водят миротворческите сили в страната, ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня между Москва и Киев. Като част от последната тренировка над 600 войници от 16-а въздушнодесантна бригада на Обединеното кралство са провели симулиран въздушнодесантен рейд заедно с войници от 11-а парашутна бригада във Франция, съобщава The Telegraph.

Въпреки че все още не са обявени подразделенията, които биха могли да участват в такава операция, 16-а въздушнодесантна бригада е част от силите за бързо реагиране на Обединеното кралство и е в състояние да се разположи в рамките на НАТО в кратък срок, отбелязва изданието.

Учението "Орион": 2000 британси и френски войници участват

Според Министерството на отбраната в Лондон около 2000 британски и френски войници участват в учението „Орион“, което е тестова мисия за „подкрепа на съюзник от НАТО в борбата срещу бунтове и заплахата от инвазия“.

Деветдневното въздушно учение е започнало на 24 февруари с десантиране на войници от транспортни самолети на Кралските военновъздушни сили на Великобритания, след което те са заели позиции и са изградили отбранителни укрепления.

Желания и пречки

Войниците отблъскват симулирана атака, а след това практикуват засади и атаки срещу вражеските сили като част от ученията, предназначени да ги подготвят за реалностите на конфликтите през 21-ви век, посочва The Telegraph.

По-рано британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че целта му е да стане първият военен министър, който да разположи британски войски в Украйна след постигането на мирно споразумение. Твърди се, че за да изпрати напълно оборудвана бригада в Украйна, Великобритания ще трябва да изтегли войски от Естония и Кипър.

Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон неведнъж отбелязваха, че целта на "Коалицията на желаещите" за Украйна е да се изпратят миротворци, които да са далеч от фронтовата линия. Целта им ще е по-скоро да подпомагат украинските въоръжени сили и да следят дали руската армия би спазвала евентуално примирие. Москва обаче обяви, че всякакви западни войници в Украйна ще бъдат "легитимни цели" за нея.

Отново в The Telegraph бе публикуван материал, в който се казваше, че руският диктатор Владимир Путин от години печели войната със Запада на фронта на пропагандата и постига успехи дори сега. Причината - някои членове на "Коалицията на желаещите" са "дали назад" относно ангажимент за изпращане на войници в страната след заплахите на Путин и Кремъл, че такива западни части на украинска земя ще се превърнат в законна руска цел