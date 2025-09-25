Българка загина при катастрофа в Гърция

62-годишна българка загуби живота си при пътна катастрофа, станала малко преди обяд вчера (24 септември) на гръцката автомагистрала „Егнатия“ по маршрута Игуменица–Кипон, точно преди пункта за такси при Ардани, съобщи The Toc, цитирана от БГНЕС.

Жената е пътувала в автомобил, управляван от сина ѝ, когато по все още неустановена причина колата е излязла от пътя малко преди да достигне до пунктa.

Автомобилът е напуснал платното и се е преобърнал, в резултат на което жената е била извадена мъртва, а синът ѝ – ранен.

Още: Българка загина при каране на сърф край остров Родос

Той е транспортиран с линейка на ЕКАВ в Университетската болница в Александруполис. По данни на лекарите животът му не е в опасност и той остава под лечение там.

Причините за катастрофата се изясняват от Службата на Пътна полиция – Александруполис.

Още: Българка загина при тежка катастрофа в Турция