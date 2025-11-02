"Българска мафия": Испанци разобличават десетки джебчийки от България

Гражданска група в Мадрид, известна като "Patrulla Madrid", активно разобличава мрежа от предполагаеми български джебчийки, които действат в испанската столица. Групата използва социалната мрежа Instagram, за да публикува снимки и видеа на жените, за които се твърди, че извършват кражби в обществения транспорт, магазини и метрото.

Според публикациите на "Patrulla Madrid", три българки – Николинка, Странка и Александра – са сред основните лица в престъпната схема. Твърди се, че те са част от по-голяма "банда джебчии в Европа", описвана от гражданското сдружение като "българска мафия". Предупрежденията към гражданите са преведени на испански, английски и италиански език с цел достигане до по-широка аудитория и повишаване на бдителността.

Разследване, цитирано от испанския екип, разкрива, че в схемата за джебчийски кражби в цяла Европа са замесени над 120 българки. Те действат координирано, като използват методи за разсейване на вниманието на своите жертви.

Целта на гражданските патрули е да направят лицата на предполагаемите крадли разпознаваеми, за да се ограничи престъпната им дейност и да се съдейства на властите при разследванията. Инициативата призовава гражданите да бъдат внимателни и да споделят информация, за да се пресекат безнаказаните действия на джебчийките, предава NOVA.

ОЩЕ: 13 граждани на България са арестувани в Малта