Целта на Тръмп е ясна - да накара Украйна да капитулира: The Atlantic

Американският президент Доналд Тръмп се опитва да накара Украйна да капитулира, за да спаси руската икономика и да прокара пътя си към сключването на своите бизнес сделки с Владимир Путин. Това е заключението на Ан Апълбаум, американска журналистка, носител на наградата "Пулицър". В своя статия за The Atlantic тя обръща внимание, че за последните 3 денонощия Тръмп преобърна две десетилетия американска политика спрямо Русия - отмени санкциите върху руския дизел и поиска от Украйна да спре едностранно да атакува руските петролни рафинерии, без да изиска нещо в замяна от страна на Русия. Нещо повече - той заплаши Киев, ако откаже да изпълни нареждането му, да спре да му предоставя разузнавателна информация. Отгоре на всичко не се чу Тръмп да осъди руските атаки срещу украински електроцентрали и фабрики (включително тези, които са собственост на американски компании) и нито веднъж не си направи труда да изкаже дори едно съболезнование по повод смъртта на украински деца при последните руски бомбардировки.

"Вместо това изглежда като нещо съвсем различно: драстичен, отчаян опит да се принуди Украйна да капитулира и да се спаси руската икономика – може би най-накрая да се финализират множество бизнес сделки, за които е известно, че руснаците са обсъждали с американски преговарящи и други близки до Тръмп", пише тя.

Тя обръща внимание и на постоянното разминаване между реториката на Тръмп и реалността. "Той многократно лъжеше. Обяви, че Украйна и Русия са се споразумели за "енергийно прекратяване на огъня", изявление, което изненада украинците и което руснаците веднага нарушиха, като удариха електроцентрала в Харков само часове по-късно."

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Апълбаум отбелязва още нещо очевидно - Украйна многократно е предлагала прекратяване на огъня, докато Русия никога не се е съгласявала на това или на каквито и да било смислени преговори. И независимо от това Тръмп продължава да обвинява именно Зеленски, а не Путин за липсата на напредък в преговорите.

Още нещо - Тръмп постоянно сипе обвинения по демократично избрания украински президент, наричайки го "пречка за мира", и поиска украинците да си изберат нов лидер. А с този, от когото наистина зависи мирът - Путин, той проведе нов дълъг и приятелски телефонен разговор.

"Всичко, което Владимир Путин трябва да направи, е да нареди на войниците си да спрат да се бият и тогава войната ще свърши. Украинците не могат да спрат да се бият, защото ако го направят, страната им ще бъде завладяна и те ще се изправят пред съдбата на окупираните територии: убити лидери, отвлечени деца, репресии и концентрационни лагери за всички останали", подчертава Епълбаум.

Диктаторите, заключава тя, получават по-топъл прием във Вашингтон от демократично избраните лидери.

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