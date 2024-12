Цената на войната в Украйна за Путин досега: Расте и расте (ОБЗОР - ВИДЕО)

200 млрд. долара е похарчила Путинова Русия за болната амбиция на руския диктатор да постави под свой пълен контрол Украйна. Това заяви американският министър на отбраната Лойд Остин – отделно са и 700 000 руски военни жертви (убити и ранени, към 10 декември сутринта официалните данни на украинския генщаб са за 755 940 убити и ранени руски войници в Украйна). Руският "сребърен фонд" изтича все повече – само 53 млрд. долара в ликвидни активи, тази оценка отново беше дадена, този път от ръководителя на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна Андрий Коваленко, в официалния му канал в Телеграм.

Става въпрос за фонда, създаден да противодейства на спадове в цената на петрола – когато тя е под определена граница, определена в закона за руския федерален бюджет, от него се вземат пари, когато е над въпросната граница, той се попълва. В началото на пълномащабната война в Украйна (24.02.22), подпалена от издирвания от Трибунала в Хага Владимир Путин, фондът беше натрупал 140 млрд. долара ликвидни активи. А Коваленко подчертава, че повечето от ликвидните активи във фонда сега са в юани т.е. силна руска зависимост от Китай, както и че Руската федерация продава злато, за да харчи за войната си в Украйна. А на този фон руският бюджет увеличава парите за войната и за силите си за сигурност и то с хоризонт за три години: Bloomberg: Оръжие или храна – изборът пред Русия предстои

И още трудности пред Русия – главният прокурор на Руската федерация Игор Краснов каза, че делата за корупция в страната са скочили с почти 30% през 2024 година спрямо 2023 година. Над 30 000 руски чиновници са обект на дела за корупция и подкуп. Всичко това накуп ще притисне още повече руският военнопромишлен комплекс и ще ограничи възможностите му, предрича ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Междувременно, Путин подписа указ, с който се дават по 4 000 000 рубли обезщетение еднократно на сериозно ранен персонал на "Росгвардия", проруските сепаратистки милиции в Донбас, ФСБ и руското министерство на извънредните ситуации.

"Като си говорим за замразяване на войната, това е между нас. Но никой повече от нас не иска да бъде сложен край на войната. Предупредих обаче президентите Тръмп и Макрон, че Путин не иска край на войната – затова трябва да бъде спрян, насила, а това е възможно само ако Украйна е силна. Украйна ще е силна на полето на дипломацията само ако е силна на бойното поле". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, коментирайки срещата си с колегите си от САЩ и Франция Доналд Тръмп и Еманюел Макрон на 7 декември, за откриването на реновираната "Нотр Дам".

Какво значи силна Украйна – продължаващи пакети военна помощ, включително ракети ATACMS, Storm Shadow, но и германските "Таурус", които германският канцлер Олаф Шолц още не иска да даде. Мобилизацията на 18-годишните в Украйна не е приоритет - приоритет е намаляването на военния потенциал на Русия, според украинския президент. Освен това – Украйна се нуждае от гаранции за сигурност, минимум възможност за покана за присъединяване към НАТО. Зеленски посочи, че засега е трудно да говори с Доналд Тръмп по темата за НАТО и Украйна, защото още не е встъпил в длъжност, но се надява да говори с отиващия си американски президент Джо Байдън – нямало смисъл да се говори с Тръмп преди той да вземе официално властта в САЩ (на 20 януари, 2025 година). Затова и украинският президент настоя – ако има примирие, но Украйна не е в НАТО, какви са гаранциите за украинската сигурност, и даде предложение: Зеленски натисна за идеята на Макрон за Украйна: Чужди войници като гаранция срещу Путин

Zelenskyy comments on his conversation with Trump about freezing the war.https://t.co/hfhdgKpqDb pic.twitter.com/8sNWSHvWaI — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 9, 2024

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известен спад в интензивността на боевете в Украйна – 175 бойни сблъсъка за 9 декември, т.е. с 16 по-малко на дневна база. Има двойно увеличение на използваните от руснаците авиобомби – 57 за деня, което обаче пак е далеч от нивото от 100 и повече дневно само допреди малко над половин месец. С 1000 снаряда се е увеличил руският артилерийски обстрел, т.е. за денонощието са 4000, запазва се и нивото на използвани от руската армия FPV дронове-камикадзе – около 1600. Това са най-важните данни в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – цели 51 отбити руски пехотни атаки там, като най-голямата активност е при селата Шевченко, Лисовка, Миролюбка. Още 40 руски пехотни атаки е имало в Кураховското направление плюс 27 във Времеевското направление, което е поддържащо на Кураховското от юг. 14 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 11 – в Курска област. Никъде другаде руснаците не са толкова активни и е видимо от доста време, че хвърлят всичко в районите на Покровск, Курахово и Велика Новоселка, т.е. югозападната и западната част на Донецка област.

Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, е категоричен за Покровското направление – няма руски части в покрайнините на Покровск, село Шевченко е превзето (на 3-4 километра юг-югоизток от Покровск), фронтовата линия минава в покрайнините му и там е "зона за убиване" т.е. обстрел. Всичко друго е опит да се търси внимание, добавя каналът и призовава всяващите паника да си изтрият публикациите. Но "Офицер+" признава и, че Новотроицко също вече е превзето, че в атаките е включена бронирана техника и че ако нещата продължават така, руснаците скоро ще се укрепят в южните покрайнини на Покровск. Друг украински военен – Станислав Бунятов, оператор на дронове с позивна Осман, част от батальона "Айдар", потвърждава казаното от "Офицер+" и добавя, че има критичен недостиг на пехота за украинската армия, докато руснаците също търпят огромни загуби, обаче са заплашени от разстрел от тилови наказателни отряди, ако откажат да вървят напред. Новотроицко е в руски ръце, по-голямата част от Шевченко – също, е оценката му. Известният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче не бърза да обяви Новотроицко за превзето – имало руски части там, в източните покрайнини, а превземането на селото ще позволи на руснаците да прекъснат път Т-0515, който свързва Покровск с Курахово. "Превземането на село Шевченко, което е важно за достъп до южните покрайнини на Покровск, ще създаде допълнителни трудности за украинските въоръжени сили и ще разтегне техните сили по фронта", добавя каналът на Звинчук (КАРТА).

💥 The 425th Separate Assault Battalion wipes out two Russian assault groups attempting to advance on Pokrovsk. Approx. 15 servicemen were eliminated, 1 captured. Ukrainian sappers also destroyed a key Russian supply bridge. pic.twitter.com/iY3U69JvZw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2024

Във Времеевското направление руски военнопропагандни телеграм канали съобщават за руска атака с бронирана техника от района на Ровнопол (Ривнопол) към Велика Новоселка, но и масово казват, че е рано да се говори, че руснаците са се укрепили на нови позиции (КАРТА).

На този фон и в Кураховското направление няма данни за окончателен руски пробив и овладяване на Курахово, макар че нещата мъчително бавно вървят в тази посока:

A Stugna-P ATGM from the 35th Marine Brigade destroys a Russian 3-STS "Akhmat" armored vehicle carrying 5 infantry near the village of Sontsivka. pic.twitter.com/m5XRF9Buli — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2024

"Офицер+" коментира и Лиманското направление, където през последните няколко дни руската активност е много висока. В Терно правят всичко възможно да се укрепят на позиции в северните покрайнини, но там всичко вече е разрушено, сива зона е – никой не може да остане там, казва каналът. За Купянското направление руски канали в Телеграм предупреждават, че в района на Дворичина украинците извършват контраатаки, за да не позволят на руската армия да укрепи предмостие през река Оскол, с излаз на западния бряг. Украинците минират дистанционно много места, а руснаците опитват да използват мъглата и лошото време, за да напреднат, а украински командир от този участък на фронта коментира пред "Суспилно", че съотношението на убити и ранени между руснаците и украинците е 7:1 в украинска полза, но и че руските части, предимно от Първа танкова армия, са силно мотивирани и постоянно атакуват.

"Рибар" говори и за руски напредък в Торецк по места – в южната част на града руснаците са на позиции в кваратал "Забалка", считан за важна опорна точка. Каналът на Звинчук отчита и руски напредък в центъра на града, както и от север при ел. подстанцията "Щербиновка". "Рибар" обвинява украинците, че са взривили мина "Торецкая", за да създадат хуманитарна криза в града – изключително смешно и нагло обвинение предвид купищата авиационни бомби, които руснаците изсипаха не само в Торецк. Видеокадри от взрива на мината си припомнете в предишния ни обзор: Натиск за повече млади войници върху Украйна, Русия изпуска шанс за голям пробив (ОБЗОР – ВИДЕО)

Воїни 5-го батальйону спеціального призначення "Любарт" 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" та суміжні підрозділи здійснили штурм та зачистку позицій росіян в районі селища Нью-Йорк(Торецької міської громади, Бахмутського району, Донеччина) pic.twitter.com/NLbe2Ymi2c — Мисливець за зорями (@small10space) December 9, 2024

За Курска област много руски военнопропагандни телеграм канали настояват, че руската армия си върнала село Плехово, Кореневска община, но продължава да няма никакви геолокализирани видеокадри, подкрепящи тези твърдения, посочва ISW. Станислав Бунятов обобщава – много руски атаки, но различно ниво на подготовка на руските части. Наскоро имало опит и на севернокорейски войници да атакуват украинска позиция, претърпели са загуби, обаче още няма потвърждение с видеокадри от дрон къде и какво точно е станало.

Footage of a direct battle involving Ukrainian paratroopers in the Kursk region, where last week soldiers of the 80th Air Assault Brigade repelled an enemy assault and captured 11 Russians.https://t.co/yjf8zWjvmD pic.twitter.com/z1Q09A8G4x — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 9, 2024

В свой материал The Wall Street Journal обърна внимание на руските въздушни удари в Украйна. От септември, 2024 година до ноември, 2024 година, Русия е изстреляла над 6000 дронове клас "Шахед" и ракети по Украйна. 92% са дронове. От тях 93% са свалени от украинците, като за това много помагат системите за електронно заглушаване - американската медия отчита, че те са силно ефективни срещу произведени от руснаците дронове. Много от използваните дронове са били примамки, с цел претоварване на украинската ПВО. По украински данни, Русия произвежда до 1200 дрона клас "Шахед" месечно в икономическата зона "Алабуга", Татарстан, но те се различават от иранския оригинал по електрониката.

