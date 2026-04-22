Център на Руския черноморски флот, командни пунктове и центрове за дронове: Украйна отново не щади с ударите си (ВИДЕО)

Украйна нанесе удари по център за управление на корабния трафик на Руския черноморски флот в Севастопол, както и по центрове за управление на безпилотни летателни апарати в Курска област и по редица командни пунктове в Белгород и окупирания Донецк, съобщи Генералният щаб на армията. Координираните удари са били насочени срещу инфраструктурата за командване и управление на руските сили по няколко направления, гласи изявлението.

Конкретните удари

Нападенията са станали в нощта на 21 срещу 22 април. По-конкретно, засегнат е контролният пункт за движение на военните кораби на Черноморския флот на Русия „Стрилецки“ в Севастопол на окупирания полуостров Крим.

Ukraine has struck a Black Sea Fleet vessel traffic control hub in Sevastopol along with UAV control centers in Kursk region and multiple command posts in Belgorod and occupied Donetsk. The coordinated strikes targeted command and control infrastructure across several axes.… pic.twitter.com/ub1xkAf0eF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2026

Ударени са контролни пунктове за дронове в населените места Коровяковка и Тьоткино в Курска област на Руската федерация и контролния пункт на дронове „Мълния“ в район Добролюбивки на украинската Харковска област.

Има и удар по концентрация на жива сила на окупаторите в района на населеното място Графск в Донецка област.

"Уточняват се загубите на противника и степента на нанесените щети. Силите за отбрана на Украйна продължават да предприемат мерки за намаляване на офанзивния потенциал на руските окупатори и за прекратяване на руската въоръжена агресия", пишат от генщаба на украинската армия.

През нощта и тази сутрин окупираният Донецк беше подложен на атаки с дронове, като имаше взривове:

Overnight and this morning, occupied Donetsk was subject to drone attacks. Explosions were reported. #Ukraine pic.twitter.com/quTb55EMI2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2026

