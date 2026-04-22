Спорт:

Център на Руския черноморски флот, командни пунктове и центрове за дронове: Украйна отново не щади с ударите си (ВИДЕО)

22 април 2026, 12:25 часа 415 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Център на Руския черноморски флот, командни пунктове и центрове за дронове: Украйна отново не щади с ударите си (ВИДЕО)

Украйна нанесе удари по център за управление на корабния трафик на Руския черноморски флот в Севастопол, както и по центрове за управление на безпилотни летателни апарати в Курска област и по редица командни пунктове в Белгород и окупирания Донецк, съобщи Генералният щаб на армията. Координираните удари са били насочени срещу инфраструктурата за командване и управление на руските сили по няколко направления, гласи изявлението.

Конкретните удари

Нападенията са станали в нощта на 21 срещу 22 април. По-конкретно, засегнат е контролният пункт за движение на военните кораби на Черноморския флот на Русия „Стрилецки“ в Севастопол на окупирания полуостров Крим.

Ударени са контролни пунктове за дронове в населените места Коровяковка и Тьоткино в Курска област на Руската федерация и контролния пункт на дронове „Мълния“ в район Добролюбивки на украинската Харковска област.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Има и удар по концентрация на жива сила на окупаторите в района на населеното място Графск в Донецка област.

"Уточняват се загубите на противника и степента на нанесените щети. Силите за отбрана на Украйна продължават да предприемат мерки за намаляване на офанзивния потенциал на руските окупатори и за прекратяване на руската въоръжена агресия", пишат от генщаба на украинската армия.

През нощта и тази сутрин окупираният Донецк беше подложен на атаки с дронове, като имаше взривове:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия руски черноморски флот война Украйна атака с дронове
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес