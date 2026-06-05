Тръмп: Нямаме нужда от сделка с Иран, за да получим обогатения му уран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Вашингтон не се нуждае от сделка с Иран, за да получи обогатен уран от страната, съобщава "Ройтерс". "Можем да го получим още сега. Не мисля, че биха могли да ни спрат, ако искаме, но няма причина за това. Той е погребан", каза той пред репортери в Овалния кабинет. Тръмп обмислял сухопътна операция в Иран: Защо се е отказал? (ВИДЕО)

Тръмп също така каза, че не иска да се среща с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей.

Но той добави, че ако Вашингтон и Техеран постигнат сделка, е възможно двамата да се срещнат и добави: "Ако това се случи, бих се отнесъл с уважение".

Или Иран ще сключат добра сделка, или ще довършим работата

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„Иран е силно решен, те много искат да сключат сделка, но засега не са стигнали до нея“. Това каза американският президент Доналд Тръмп в началото на месечното заседание на кабинета в сряда. „Не сме доволни от това: или това, или просто ще трябва да довършим работата“, предупреди той, като уточни, че Иран „преговарят на изпарения“.

„Военноморските им сили ги няма, както съм казвал хиляди пъти, военновъздушните им сили също ги няма, нищо нямат и преговарят на изпарения“, заяви Тръмп. „Може би трябва да се върнем назад и да го довършим. Може би не“, добави той.

Тръмп също така заяви, че икономиката на Иран е в „свободно падане“ и заяви, че режимът е вярвал, че може да изчака до междинните избори в САЩ през ноември. „Те си мислеха, че ще ме изчакат повече“, каза Тръмп. „Не ме интересуват междинните избори“, категоричен бе той.

„Много просто. Иран не може да има ядрено оръжие. Правя това за света. Не го правя само за нас“, категоричен бе Тръмп. Той заяви, че американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер „вършат добра работа“, но твърди, че Иран има малко предимство след скорошните военни загуби.

Тръмп заяви, че няма да разкрие какво е или не е условно в преговорите, но намекна, че САЩ все още имат по-силни възможности, ако дипломацията се провали. „Ако не е страхотна сделка, когато я правя, защото можем да сключим страхотна сделка с този човек тук“, каза Тръмп, сочейки наляво към военния министър Пийт Хегсет. „Много по-неприятно ще е. Вероятно няма да стане толкова бързо... но ще бъде безпогрешно“, предупреди той.

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