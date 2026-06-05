Дрон удари стратегически петролен терминал в Оман

Удар с дрон предизвика експлозия в петролен терминал Мина ал-Фахал в Оман близо до Мускат, спирайки товарните операции. Това се случва, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да „взриви“ Оман заради затварянето на Ормузкия проток и преговорите между Иран и Оман за нови правила за транзит.

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NEW: A drone strike caused an explosion at Oman’s Mina al-Fahal oil terminal near Muscat, halting cargo operations.



This comes after Trump threatening to “break” Oman over Strait of Hormuz control, and Iran-Oman talks on new transit rules.



Source: Reuters — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Този инцидент е част от по-широкия конфликт между Иран, Израел и САЩ, който многократно е бил насочен към енергийните и корабоплавателни съоръжения в Персийския залив. Стратегическото значение на терминала Мина Ал Фахал, разположен близо до Мускат, подчертава потенциалното въздействие върху световната петролна логистика и морската сигурност.

Ескалацията около Иран доведе до фактическа блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световните пазари, и също така повлия на износа и производството на петрол в региона.

С блокирането на пролива цените на горивата и промишлеността се покачват в повечето страни по света.