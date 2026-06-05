Спорт:

Дрон удари стратегически петролен терминал в Оман

05 юни 2026, 7:12 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: ViOil
Дрон удари стратегически петролен терминал в Оман

Удар с дрон предизвика експлозия в петролен терминал Мина ал-Фахал в Оман близо до Мускат, спирайки товарните операции. Това се случва, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да „взриви“ Оман заради затварянето на Ормузкия проток и преговорите между Иран и Оман за нови правила за транзит.

ОЩЕ: Примирието пак е нарушено: САЩ отново удариха цели в Иран (ВИДЕО)

Този инцидент е част от по-широкия конфликт между Иран, Израел и САЩ, който многократно е бил насочен към енергийните и корабоплавателни съоръжения в Персийския залив. Стратегическото значение на терминала Мина Ал Фахал, разположен близо до Мускат, подчертава потенциалното въздействие върху световната петролна логистика и морската сигурност.

Ескалацията около Иран доведе до фактическа блокада на Ормузкия проток, ключов маршрут за доставки на петрол и втечнен природен газ от Персийския залив до световните пазари, и също така повлия на износа и производството на петрол в региона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С блокирането на пролива цените на горивата и промишлеността се покачват в повечето страни по света.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Оман Ормузки проток война Иран петролен терминал
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес