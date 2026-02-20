Любопитно:

Стотици килограми дрога и цял арсенал: Двама задържани в Кипър

Около 230 кг канабис и кокаин са били “изтеглени от обществото“ след мащабна полицейска акция в Кипър.  Двамата арестувани не се считат за мозъците зад схемата. Това заяви ръководителят на YKAN Христос Андреу.

В изявление пред Кипърската новинарска агенция, цитирана от БГНЕС, Андреу уточни, че двамата заподозрени на 34 и 26 години са задържани след операция, започнала преди дни по подаден сигнал. Днес те бяха изправени пред съда, който постанови осемдневна мярка за неотклонение.

Разследването продължава и не се изключват нови арести.

При обиска на къща в Строволос полицията откри 233,5 кг канабис и кокаин, както и 11 640 пиратки, три пистолета, две самоделни бомби, над 30 патрона и около 13 500 евро в брой.

Андреу посочи, че огнестрелните оръжия ще бъдат подложени на експертиза, за да се установи дали са били използвани при престъпления в миналото.

Той допълни, че към момента не е ясно откъде са били изпратени наркотиците и че разследването продължава, за да се изясни „откъде идват, кой ги е внесъл и за къде са били предназначени“.

Двамата заподозрени остават под съдебен контрол, като срещу тях се очаква да бъде потвърдена мярката за задържане.

Спасиана Кирилова
